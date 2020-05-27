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27 мая • обновлено в 18:21
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В Одессе упала в бассейн и после длительной комы умерла двухлетняя девочка

1.5т
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В Одессе умерла двухлетняя девочка, которая почти три недели находилась в коме после падения в бассейн одного из ресторанов Фонтанки.

Ребенок скончался в отделении интенсивной терапии одной из одесских детских больниц 26 мая. Об этом сайту "Сегодня" рассказала пресс-секретарь полиции области Любовь Гордиевская.

Девочка случайно упала в бассейн еще 9 мая. По данным "Думской", она бегала на территории заведения без присмотра.

Odessa.online пишет, что сразу никто не заметил, что девочка пропала. Когда ее нашли, она уже успела наглотаться воды.

В медучреждение ребенка доставили в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Упала в бассейн: в Одессе после длительной комы умерла двухлетняя девочка

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ребенок едва не погиб, упав в ванной и разбив стекло душевой кабинки. О случае из своей практики рассказал президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Одесса
Теги
смерть дети новости Одессы умер ребенок
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Одесса Происшествия

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