В Одессе умерла двухлетняя девочка, которая почти три недели находилась в коме после падения в бассейн одного из ресторанов Фонтанки.

Ребенок скончался в отделении интенсивной терапии одной из одесских детских больниц 26 мая. Об этом сайту "Сегодня" рассказала пресс-секретарь полиции области Любовь Гордиевская.

Девочка случайно упала в бассейн еще 9 мая. По данным "Думской", она бегала на территории заведения без присмотра.

Odessa.online пишет, что сразу никто не заметил, что девочка пропала. Когда ее нашли, она уже успела наглотаться воды.

В медучреждение ребенка доставили в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ребенок едва не погиб, упав в ванной и разбив стекло душевой кабинки. О случае из своей практики рассказал президент Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!