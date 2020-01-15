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15 января • обновлено в 13:53
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Убил и забыл: на Одесщине мужчина по пьяни расправился с родственником

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На Одесщине в Ширяевском районе полицейские разоблачили 32-летнего мужчину, который до смерти забил двоюродного брата.

Преступление произошло в доме у матери подозреваемого, где временно жил убитый. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

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По данным следствия злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения побил 49-летнего двоюродного брата, после чего тот умер. Подозреваемый сам вызвал скорую. Врачи сначала не зафиксировали следов насильственной смерти, но вскрытие показало, что покойник умер от переломов ребер и болевого шока.

После этого родственник погибшего сознался, что действительно бил брата, но, поскольку был пьян, не смог вспомнить причину своей агрессии.

На Одесщине мужчина по пьяни расправился с родственником

На Одесщине мужчина по пьяни расправился с родственником

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Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в райцентре Татарбунары на Одесщине утром 14 января вооруженные бандиты ограбили местный ювелирный магазин.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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