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4 декабря • обновлено в 19:21
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Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

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В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя студентка.

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердило Одесское областное управление ГСЧС.

По состоянию на 15:00 4 декабря пострадавшими считались 22 человека, из которых 12 студентов, 4 преподавателя и 6 спасателей. Они находятся в больницах. В тушении пожара участвовало 120 сотрудников ГСЧС с 20 единицами техники.

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По состоянию на 19:00 ликвидация последствий ЧП продолжалась – тлеющее здание заливали водой.

Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

Odessa.online

Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

Odessa.online

Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

Страшный пожар в Одессе: официально подтверждена гибель студентки

Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, появились новые данные о погибшей при пожаре в колледже Одессы. Ей оказалась не преподаватель Анна Бордюк (в некоторых СМИ - Бордюк), как сообщалось ранее, а 17-летняя студентка. Родственники уже опознали тело.

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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