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29 ноября • обновлено в 10:36
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Сотрясение мозга, кома, смерть: в масштабном ДТП под Одессой обвинили синоптиков

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Коммунальщики критикуют синоптиков, давших неверный прогноз погоды на 28 ноября, из-за чего на трассе Киев-Одесса произошли массовые ДТП.

Дорожники уверят, что не посыпали трассу песком, потому что прогнозировалась плюсовая температура воздуха.

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В массовом ДТП под Одессой обвинили синоптиков

В массовом ДТП под Одессой обвинили синоптиков

Патрульная полиция Одесской области / Facebook

Как говорится в сюжете ТСН, дорожное покрытие ночью оказалось подмороженным и очень скользким, несмотря на то, что на ночь синоптики обещали теплую погоду. В итоге, ни трасса, ни водители оказались не готовы к гололеду, да еще и в тумане.

Очевидцы и участники аварии говорят, что даже не поняли, что именно произошло на дороге.

"Очень было скользко – люди до конца не понимают, что произошло. Начались какие-то аварии, это все как-то очень быстро", - рассказал один из очевидцев.

Второй также отметил очень плохую видимость на дороге.

"Видимость метров 20 максимум была. И они стояли, две с половиной полосы перекрыто, уходить просто было некуда ... Маму забрали с сотрясением мозга, жену с переломом руки", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 28 ноября густой туман в Одесской области стал причиной череды ДТП в районе 460-го км трассы Киев-Одесса. Известно о нескольких серьезных авариях в районе Клеверного моста. В одной одновременно столкнулись 11 автомобилей, а всего в ДТП попали 17 авто. В результате один человек погиб, еще трое были госпитализированы.

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Место
Украина Одесса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
странно. что не Путин виноват...
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