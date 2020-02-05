Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Скинь на карту: в Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США. Фото

Читать материал на украинском

В Одессе следователи ГБР сообщили о подозрении инспектору управления Патрульной полиции в Одесской области в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
Били руками и ногами: в Одессе поймали банду копов-садистов

Коп требовал и получил 6 тыс. грн от гражданина США за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности. Иностранец, не понимая противоправных действий полицейского, перевел деньги на личную банковскую карту инспектора.

Сейчас решается вопрос об избрании для патрульного меры пресечения. Если суд докажет его вину, то копу грозит наказание от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

dbr.gov.ua

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

dbr.gov.ua

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

dbr.gov.ua

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

В Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США

dbr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, cледователи Государственного бюро расследований 25 января задержали двоих полицейских из Одессы за мошенничество и злоупотребление служебным положением.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
10
Смешно
3
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинские ученые 6 лет проводили исследования и доказали, что только в Украине Ж О П А - это не часть тела, а событие!!!, а ПОЛНАЯ Ж О П А - это вообще комплекс мероприятий, узаконенный Верховной Радой.______________
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо, американская форма полицейских не помагает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги