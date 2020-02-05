Скинь на карту: в Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США. Фото

В Одессе следователи ГБР сообщили о подозрении инспектору управления Патрульной полиции в Одесской области в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Коп требовал и получил 6 тыс. грн от гражданина США за то, чтобы не привлекать его к административной ответственности. Иностранец, не понимая противоправных действий полицейского, перевел деньги на личную банковскую карту инспектора.

Сейчас решается вопрос об избрании для патрульного меры пресечения. Если суд докажет его вину, то копу грозит наказание от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, cледователи Государственного бюро расследований 25 января задержали двоих полицейских из Одессы за мошенничество и злоупотребление служебным положением.

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