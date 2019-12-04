Не преподаватель: появились новые данные о погибшей в одесском пожаре

Появились новые данные о погибшей при пожаре в колледже Одессы. Ей оказалась не преподаватель Анна Бордюк (в некоторых СМИ - Бордюк), как сообщалось ранее, а 17-летняя студентка.

Родственники уже опознали тело. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы. Официально имя погибшей девушки не называют.

В соцсетях пишут, что это может быть студентка колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Ксения Бабенко, которой ранее не было в списке пострадавших.

Пожар в колледже Одессы: появились новые данные о погибшей Паблик "Послушано Одесса" Facebook

Пожар в колледже Одессы: появились новые данные о погибшей Odessa.online

Пожар в колледже Одессы: появились новые данные о погибшей Odessa.online

Пожар в колледже Одессы: появились новые данные о погибшей Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спасатели и другие службы по состоянию на 16:00 4 декабря не могут установить местонахождение пяти человек, которые могли находиться в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса во время пожара.

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