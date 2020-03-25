Первый случай коронавируса в Одессе: стало известно о состоянии зараженного

Первый заболевший коронавирусом COVID-19 человек в Одесской области находится в селе Фонтанка под Одессой и чувствует себя удовлетворительно.

Об этом стало известно в ходе заседания специальной комиссии в мэрии Одессы, заявил в видеообращении мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Температуры у него нет. По данным медиков, состояние – удовлетворительное", – заявил мэр.

Оперативным городским штабом установлены все маршруты передвижения заболевшего. Проводится полная дезинфекция мест его пребывания.

О первом заболевшем коронавирусом в Одессе известно, что грипп и ОРВИ тесты не подтвердили и тест COVID-19 отправили в Киев, где его подтвердили, пишет Тelegram-канал “Подслушано Одесса”.

14 марта пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляцию. В заявлении он отмечает категорическое желании покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и пошел самовольною.

Властям, в частности, заболевший предоставил следующую информацию: в Киев он прилетел авиарейсом OS661 VIE-KBP (Вена-Киев, посадка 12:20 13.03.2020)

Стало известно о состоянии зараженного коронавирусом в Одессе 048.ua

При этом, отказавшийся от госпитализации парень оставил больнице свой фиктивный адрес, в связи с чем пришлось устанавливать его фактический адрес проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесская общественница Елена Ротари распространила в сети информацию о том, что в городской инфекционной больнице больным с подозрением на коронавирус не делают тесты и отпускают домой.

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