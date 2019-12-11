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11 декабря • обновлено в 13:57
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Огненная напасть: под Одессой случился новый смертельный пожар

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Очередной смертельный пожар в городе Раздельная Одесской области унес жизнь человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, возгорание возникло в частном одноэтажном доме на улице Ярослава Мудрого.

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Огненная напасть: в пожаре под Одессой погиб человек

Огненная напасть: в пожаре под Одессой погиб человек

odessa.online (иллюстрация)

Чтобы ликвидировать пожар на площади 30 кв.м., спасателям понадобилось полтора часа. Справившись с огнем, они обнаружили в одном из помещений обугленное тело. Личность погибшего, а также причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар, который 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по неофициальным данным, унес от 10 до 15 жизней.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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