Одесса погрузилась в транспортный коллапс из-за "черной пятницы": фото и карта пробок

Центральная часть Одессы, районы Таирова и Черемушки застыли в гигантских пробках из-за "черной пятницы" днем 29 ноября.

Кроме ажиотажа, вызванного днем скидок, причиной заторов стало большое количество различных ДТП, сообщает OBOZREVATEL.

Черная пятница привела к пробкам в Одессе

На отдельных участках средняя скорость движения автомобилей в потоке гораздо меньше скорости пешехода. В частности, подобное наблюдается на ул. Краснова ("скоростной дороге"), где транспорт преодолевает 3-х километровый участок дороги за 30 минут, двигаясь со скоростью 5-6 км/час.

Еще одной причиной пробок стало два ДТП на ул.Среднефонтанской и на 5-й станции Большого Фонтана. Из-за аварии временно не курсировали трамваи по маршруту №18.

Пробки в Одессе Google Maps, скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ремонт моста в Одессе спровоцировал коллапс транспортной сети в городе. Одесситы называли сложившуюся ситуацию "настоящим издевательством".

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