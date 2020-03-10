На Одесщине парень убил подругу из-за сексуальных насмешек. Фото и видео

На Одесщине в селе Новониколаевка Лиманского района на задворках местного клуба обнаружили труп 20-летней девушки. У нее была открытая черепно-мозговая травма.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 24-летний местный житель, который рассказал, что гулял с убитой по селу, а когда та начала насмехаться над ним, толкнул обидчицу.

Девушка ударилась головой и умерла.

После этого преступник оставил тело, забрал мобильный телефон жертвы и сжег его в печи своего дома.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Она предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

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