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10 марта • обновлено в 13:47
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На Одесщине парень убил подругу из-за сексуальных насмешек. Фото и видео

2.2т
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На Одесщине в селе Новониколаевка Лиманского района на задворках местного клуба обнаружили труп 20-летней девушки. У нее была открытая черепно-мозговая травма.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 24-летний местный житель, который рассказал, что гулял с убитой по селу, а когда та начала насмехаться над ним, толкнул обидчицу.

Девушка ударилась головой и умерла.

После этого преступник оставил тело, забрал мобильный телефон жертвы и сжег его в печи своего дома.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Она предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

На Одесщине парень убил подругу из-за сексуальных насмешек

На Одесщине парень убил подругу из-за сексуальных насмешек

od.npu.gov.ua

На Одесщине парень убил подругу из-за сексуальных насмешек

На Одесщине парень убил подругу из-за сексуальных насмешек

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве своего мужа. Во время семейного конфликта 51-летняя жительница села Заречное нанесла своему супругу несколько ударов молотком по голове.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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