Легковушка и грузовик устроили смертельное ДТП на окраине Одессы. Фото

Один человек погиб, двое травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы. Автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.
Авария случилась ночью 31 января на Объездной дороге в Одессе, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате аварии 34-летний водитель Opel погиб. Он скончался по дороге в больницу. Двое пассажиров обоих транспортных средств получили различные травмы и были госпитализированы.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Легковушка и грузовик устроили смертельное ДТП на окраине Одессы
od.npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января под Одессой в районе села Новоселовка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "скорой" помощи и легкового автомобиля. Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. В результате аварии погиб врач, находившийся за рулем "скорой".
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