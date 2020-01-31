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31 января • обновлено в 15:06
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Легковушка и грузовик устроили смертельное ДТП на окраине Одессы. Фото

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Один человек погиб, двое травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы. Автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

Авария случилась ночью 31 января на Объездной дороге в Одессе, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В результате аварии 34-летний водитель Opel погиб. Он скончался по дороге в больницу. Двое пассажиров обоих транспортных средств получили различные травмы и были госпитализированы.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Легковушка и грузовик устроили смертельное ДТП на окраине Одессы

Легковушка и грузовик устроили смертельное ДТП на окраине Одессы

od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января под Одессой в районе села Новоселовка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "скорой" помощи и легкового автомобиля. Водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество служебному автомобилю местной больницы, врезался в него, после чего бросил свое транспортное средство и скрылся. В результате аварии погиб врач, находившийся за рулем "скорой".

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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