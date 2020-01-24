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24 января • обновлено в 14:10
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Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине: фото задержания

1.1т
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На Одесщине в Окнянском районе 24 января сотрудники Государственного бюро расследований и прокуратуры задержали полицейского и бывшего копа, которые собирались совершить нападение на усадьбу фермера.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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27-летний сотрудник полиции со своим 29-летним бывшим коллегой и двумя неустановленными товарищами собирались ограбить дом зажиточного фермера. Оперативная информация об этом поступила к правоохранителям заранее.

Полицейского задержали в доме бизнесмена. Его сообщника поймали в Одессе, когда он ждал напарника, чтобы поделить награбленное. Двоих их товарищей сейчас ищут. Следователи выясняют причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

Как сообщало издание Odessa . online, на этой неделе в Одесской области произошли еще два нападения на фермеров – 23 января в селе Надежда Саратского района Одесщины пятеро злоумышленников в масках с битами ворвались в дом местной жительницы, которая возглавляет фермерское хозяйство.

Кроме того, вечером 22 января четверо неизвестных в масках напали на фермера в селе Павловка Арцизского района. Разбойники скрылись на автомобиле ВАЗ синего цвета. Полиция объявила план "Перехват", но пока не нашла преступников.

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

od.gp.gov.ua

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

od.gp.gov.ua

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

od.gp.gov.ua

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

od.gp.gov.ua

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

od.gp.gov.ua

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

Копы-оборотни устроили налет на дом фермеров на Одесщине

od.gp.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полиция задержала троих вооруженных выходцев с Кавказа, которые обокрали квартиру горожанки на миллион гривен.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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