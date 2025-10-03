В России возле воинской части разбился самолет, есть погибшие. Фото
В Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа. Самолет Ан-2 разбился неподалеку от одной из воинских частей в Ермаковском районе.
В результате аварии погибли два человека – члены экипажа. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По информации регионального МЧС, катастрофа произошла в 40 км от населенного пункта Танзыбей.
На место происшествия уже прибыли спасатели, привлечено девять человек, пять единиц техники МЧС России и медицинские бригады. Дополнительные силы и средства для ликвидации последствий также направляются на место трагедии.
Первые фото с места аварии показывают последствия падения самолета. Самолет принадлежал авиакомпании "Борус". По факту катастрофы россияне открыли уголовное дело.
Причины падения самолета пока устанавливаются.
Напомним, в Амурской области РФ 24 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. В момент крушения на борту самолета находились 46 пассажиров и члены экипажа. Обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения.
Ранее сообщалось, что в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту. В результате катастрофы выжил только один человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!