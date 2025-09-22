Власти России обсуждают увеличение налогов, рассматривается вариант повышения ставки НДС с 20% до 22%. Однако первыми под удар попадут банки: в госдуму уже внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10%.

Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету государства-агрессора 315 млрд рублей. От банков ожидают еще 200 млрд, и это мизерная сумма на фоне общего дефицита. Об этом на официальном сайте сообщила Служба внешней разведки Украины.

Кремль пытается "заткнуть дыры" в бюджете

В СВР обратили внимание на рост бюджетного дефицита Российской Федерации на фоне затяжной войны. По итогам восьми месяцев 2025 года его размер – 4,19 трлн рублей, почти вчетверо больше запланированного.

Увеличение налогового давления остается единственным реалистичным сценарием для сохранения финансовой стабильности РФ.

"Сокращать расходы уже негде – или армия, или социалка, и ни один из вариантов не рассматривается серьезно", – отметили украинские разведчики. Именно поэтому, несмотря на публичные обещания диктатора Владимира Путина не увеличивать налоги, власть уже обсуждает практические шаги в этом направлении.

"Это решение, хоть и противоречит предыдущим заявлениям, является неизбежным", – считают в СВР Украины.

НДС – главный источник доходов федерального бюджета. В 2024 году он обеспечил почти 37% всех поступлений, или 13,5 трлн рублей.

Последний раз ставка менялась в 2019 году – с 18% до 20%. Теперь, чтобы уменьшить дефицит и сохранить бюджетное правило, российское правительство вынуждено снова идти на этот шаг. Другие налоги уже были повышены, а эффект от них – ограничен. Прогнозируемый дефицит на конец 2025 года колеблется между 5 и 8 трлн рублей, что делает запланированные на 2026 год 2,2 трлн (0,9% ВВП) "финансовой фантазией".

"Эти шаги – не стратегия, а попытка заткнуть дыры. Налог на сверхприбыли не стал решающим источником дохода в 2023 году, и не станет им сейчас. Повышение НДС – это не реформа, а системный кризис", – подытожили в разведывательном ведомстве.

