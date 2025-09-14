В России произошло несколько ЧП на железной дороге: погиб водитель тепловоза и сошли с рельсов 15 вагонов

В Ленинградской области РФ 14 сентября случились сразу два происшествия на железной дороге. Ранним утром стало известно о схождении с рельс 15 вагонов товарного состава.

Спустя несколько часов происшествие повторилось в другом районе с тепловозом: машинист скончался. Об этом пишут российские СМИ и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что известно

Первые сообщения о происшествии с товарным составом из 15 вагонов на перегоне Строганово – Мшинская начали появляться ранним утром в воскресенье. При этом изначально губернатор региона Александр Дрозденко попытался приуменьшить масштабы случившегося.

"В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", – написал он в 05:29 утра.

Движение поездов в двух направлениях перекрыли, к месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. Из-за инцидента были задержаны грузовые составы и пассажирские поезда, а електрички на участке Сиверская – Луга отменены.

После того, как росСМИ начали писать о 15 сошедших с рельс цистернах, "показания" изменил и губернатор, признавший, что изначально он занизил масштабы происшествия в пять раз.

Еще один инцидент, на сей раз с летальным исходом, случился вблизи станции Семрино в другом районе Ленинградской области.

"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой. В регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта", – написал губернатор региона около 10 утра.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, утро 14 сентября для Ленинградской области и ее губернатора выдалось крайне беспокойным. Кроме происшествий на железной дороге минувшей ночью неприятность случилась и на одном из крупнейших российских НПЗ: дроны СБС и ССО атаковали "Киришнефтеоргсинтез".

