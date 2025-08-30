В России вновь дорожает еда. На этот раз россияне будут больше выкладывать за хлеб и картошку. Их не спас новый урожай – то засуха, то бесконечные дожди, а то просто нехватка рабочих рук из-за оттока мигрантов сделали свое дело. Россиян уже предупредили, что картошка будет дороже, чем в прошлом сезоне, то же самое будет и с хлебом. К тому же власти РФ могут вновь запретить вывозить стратегическиt продуктs за рубеж, чтобы собственный народ не поднял хлебный бунт.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Из-за засухи пропала пшеница

Беда с хлебом застала жителей РФ неожиданно. Еще весной аграрии хвастались, что посеют больше зерновых, соберут невиданный урожай и завалят жителей необъятной страны мукой и хлебом.

А также заработают на экспорте. Тем более, что вывозить хлеб за бесценок с оккупированных территорий они научились давно.

Но погода оказалась куда хитрее. То засуха, то ливни – все мешало аграриям вырастить достаточно урожая. Так в Ростовской области, Краснодарском крае, в оккупированном Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации.

В Ростовском и Краснодарском регионах сбор урожая уже упал на 25%. Глава Ростовской области слезно просит ввести мораторий на банкротство сельскохозяйственых предприятий на этих территориях хотя бы до 1 января 2027 года.

Коллаборант Владимир Сальдо пожаловался Путину, что на оккупированной территории Херсонской области из-за засухи пропали посевы на 66 га, а подсолнечник просто весь выгорел. Сбор зерна в этом году в два раза меньше, чем в прошлом.

А причина нехватки воды для орошения – подрыв россиянами Каховской ГЭС и уничтожение Каховского водохранилища. Теперь воды для орошения нет, также она не поступает в Северо-Крымский канал и через него в Крым.

В центральных регионах, в Сибири, урожаю мешают проливные дожди и похолодание. Собирать пшеницу в такую погоду невозможно, а под дождями она превращается в фуражное зерно.

Уже сейчас в России торговцы зерном придерживают товар, чтобы цены взлетели. Цены на российскую пшеницу, подсолнечник, кукурузу уже поднялись и будут еще расти.

Хлеб растет в цене

Россиян уже готовят к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий. Предполагаемый рост – 20%. На Ямале хлеб уже подорожал за последнее время и стоит в среднем 86 рублей (43 грн) за буханку.

В Волгограде цена на ржаной хлеб выросла на 4%. На Кубани хлеб уже продается по 50 рублей (25 грн) за "кирпичик", хотя совсем недавно цена на него была 45 рублей.

В среднем же цена на хлеб уже достигла 120,89 рублей (60,40 грн) за килограмм. Сюда же добавятся рост цен на бензин и его дефицит, подорожание комуналки.

Видимо, российским пенсионерам придется вновь делать запасы в виде сухарей на зиму, иначе их пенсии на хлеб с колбасой не хватит.

Дождь смыл картошку

В этом году россиянам не повезло и с картошкой. Еще весной цена на картофель била рекорды и достигала 100 рублей (50 грн) за килограмм. Во всем винили плохую погоду, подорожание топлива, отсутствие нормальных хранилищ, а также недоступность современных семян, стойких к природным аномалиям и вредителям. Закупить их нет возможности из-за санкций.

Помочь не могла даже Беларусь – там своей картошки не хватало, Лукашенко пришлось запретить вывоз картошки на экспорт.

Сейчас ситуация еще хуже. Засуха и дожди, а также уменьшение площадей посевов "второго хлеба" привели к тому, что картошка может подорожать на 20%. А ее урожай уже снизился на 22% по сравнению с прошлым годом.

И не только картошка. Ливни и наводнения в центральной России, Сибири смыли вместе с картофелем морковку, капусту, лук, чеснок, свеклу, помидоры и огурцы. В других регионах овощи пострадали из-за засухи.

Но есть еще одна проблема – люди. Собирать картофель просто некому. Люди не идут работать за такие копейки, в деревнях многие отправились на войну либо уехали на заработки. А мигрантов российские власти отлавливают и отправляют либо на "СВО", либо к ним на родину.

Теперь россияне хотят заменить дешевых мигрантов из бывших советских республик индусами, пакистанцами. Но пока их не так много, чтобы можно было решить проблему кадров.

Так что покупателей РФ вновь ждет подорожание и дефицит картофеля.