В Москве прогремел взрыв на ключевом испытательном объекте 'Роскосмоса': дым был виден издалека. Видео

В подмосковном городе Пересвет 10 октября произошел взрыв и задымление на территории Российского научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности – одного из ключевых объектов "Роскосмоса".

О происшествии сообщают российские Telegram-каналы, публикуя видеоролики в сети. Говорят, что на территории центра могла произойти авария во время работ с компонентами ракетного топлива. Это предприятие отвечает за подготовку ракетных двигателей и космических аппаратов к запуску.

Российские паблики пишут, что вероятно произошел выброс гептила – высокотоксичного вещества, которое используется в качестве топлива для военных ракет. Официальных комментариев от местных властей или "Роскосмоса" пока нет.

Реакция и совпадение событий

Интересно, что авария произошла буквально через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин анонсировал появление "нового вида ядерного оружия". В этот день Путин выступал на форуме в Душанбе, столице Таджикистана. Он заявил, что Россия"разработала новые средства ядерного сдерживания", которые, по его словам, "выше всех других государств".

Диктатор также снова вспомнил о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что Москва готова вернуться к переговорам с США только "на приемлемых условиях". Иначе, пригрозил он,"в сфере сдерживания вооружений ничего не останется".

После его заявления многие комментаторы обратили внимание на то, что сообщение об аварии на испытательном объекте "Роскосмоса" появилось почти сразу после его выступления. Это породило предположение, что авария могла быть связана с испытаниями того самого "нового вооружения", о котором говорил Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября Путин объявил, что Россия готова продлить соблюдение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще на один год после окончания его действия в феврале 2026 года. В то же время он завуалированно пригрозил США, призывая администрацию Дональда Трампа "предпринимать ответные шаги".

