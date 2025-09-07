В Крыму сорван 'бархатный сезон': российские туристы пакуют чемоданы и уезжают из-за нефтяного пятна

На оккупированный Крым движется огромное нефтяное пятно. Его площадь составляет 50 кв км. Многие туристы, которые приехали провести бархатный сезон на полуостров, спешно собирают чемоданы и едут назад. Другие переносят свои бронирования или вовсе отказываются от отдыха.

Российскую Анапу уже накрыло нефтяное пятно

В Крыму новая беда. Теперь на оккупированный полуостров движется огромное нефтяное пятно площадью, по данным Гринпис, 50 кв км. Оно образовалось во время погрузки нефтепродуктов на турецкий танкер в Новороссийске. Погрузка шла прямо в море с трубопровода, который принадлежит Каспийскому Трубопроводному Консорциуму (КТК).

В результате шланг разорвался и 10 тонн нефти вытекло в море. Образовавшееся пятно прошло от Новороссийска вдоль побережья Анапы и приблизилось к Керченской протоке. Тут пятно разделилось на несколько пятен меньшего размера

В Анапе люди снова находят птиц, измазанных нефтью и передают их волонтерам. На пляжах снова ставят специальные сетки, которые могут улавливать нефтяные выбросы. А также отдыхающие жалуются на резкий нефтяной запах. А песок на пляже покрыт слоем нефтяной жирной пленки.

"Туристический сезон в таких местах возле Анапы как Витязево, Джамете так и не начался из-за выбросов мазута. В конце августа туристы все-таки зашевелились, потому что пляжи стали более чистыми. Открылись некоторые гостиницы, а теперь новая напасть – нефть. Люди уезжают", – пожаловался один из блогеров.

Туристы покидают Крым из-за нефтяного пятна

Та же самая ситуация и в Крыму. Нефтяное пятно вплотную подошло к побережью полуострова. Среди местных жителей распространяются слухи, что экологическая катастрофа вот-вот накроет побережье.

"У нас что ни год, то проблема. То этот ужасный шторм, что уже два года не могут ремонты набережных сделать. То мазут, который искали на всех пляжах. Теперь нефть к нам плывет. И все из-за этих танкеров. Море уже давно неживое, сейчас полно водорослей, тины, все это не от чистой воды. Загадили все побережье, раньше такого не было", – возмущается жительница Ялты Анна Ивановна.

Многие туристы, которые приехали отдохнуть в бархатный сезон, складывают чемоданы и уезжают.

"Те, кто приехали на машинах, уже бегут отсюда, потому что пару дней и купаться будут в нефти. Ветер уже давно дует с моря на берег, поэтому нефтепродукты сюда быстро донесет. Многие отменяют свои бронирования, потому что отдыхать в такой экологический ситуации не хотят. Уехать не могут те, кто получил льготные путевки в санатории и привязан к железнодорожным билетам. Я знаю несколько хозяев мини-гостиниц и гостевых домов, у которых отменились бронирования на сентябрь. Люди не поехали в грязную Анапу, а теперь и Крым такой же грязный", – на условиях анонимности рассказал один из участников туристического бизнеса на полуострове.

Также сообщают, что разлив нефти уже видели в поселке Заветное Ленинского района.

Естественно, оккупационные власти масштабы экологической катастрофы отрицают. Сообщения о нефтяном пятне называют фейком. Уверяют, что как только нефть вылилась в море, ее якобы сразу локализировали.

Однако в Гринпис иного мнения. Там заявляют, что сообщения Росприроднадзора и КТК о локализации пятна и отсутствии угроз не соответствуют действительности. Тем более, что КТК уже не первый раз грубо нарушает экологическое законодательство.