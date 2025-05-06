В каждом украинце мерещится агентура: после ликвидации российского генерала в РФ собираются принять "жесткие меры"

После подрыва автомобиля российского генерала Москалика в РФ заговорили о необходимости ужесточения контроля над гражданами Украины. Это и тщательная проверка при въезде, и постановка на учет тех, кто уже живет в РФ.

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Что "не так" с личностью подозреваемого в теракте в Балашихе, о чем говорят в Кремле и как на самом деле украинцев пропускают в Россию – читайте в материале OBOZ.UA.

Мыльный пузырь

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб утром 25 апреля в Балашихе в результате взрыва автомобиля во дворе его дома. Позднее по обвинению в теракте в Москве арестовали Игната Кузина, которого в российских СМИ назвали украинцем – и тогда началась настоящая истерия.

О необходимости ужесточения контроля над проживающими на территории России гражданами Украины стало звучать из каждого утюга. Z-блогеры, военкоры, официальные лица – все стали хором доказывать, что без этого не обойтись.

"Мы на свою территорию запустили большое количество представителей Украины. Они, конечно, должны были быть полностью проверены, поставлены на учет", – заявил командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

В Telegram-каналах и СМИ появилась информация со ссылкой на источники в администрации президента РФ, что в Кремле "действительно начали обсуждать вопрос".

Мол, среди граждан Украины, которые якобы хотят воссоединиться с родными или же "бегут от зверств киевского режима", много агентов украинских спецслужб, планирующих работать против России.

И никто не обратил внимания на то, что в справке ФСБ говорилось: Игнат Кузин имел вид на жительство в Украине. То есть он – россиянин, который не имел украинского гражданства.

У страха глаза велики

Опять же, по информации источников из администрации президента страны-агрессора, на которые ссылаются российские СМИ, жесткие меры по проверке украинских граждан собираются ввести, так как они "крайне необходимы в условиях специальной военной операции". Ослабить их, а также предоставить людям возможность обжаловать отказ во въезде в РФ считают возможным только после окончания войны.

Это преподносят как эдакое неизбежное новшество. На самом же деле сейчас очень небольшое количество граждан Украины проходят фильтрацию в московском аэропорту "Шереметьево". Ее, чтобы проехать на территорию РФ, должны пройти те, у кого нет российского гражданства. Причем начиная с 14 лет.

Недавно представительница российской пограничной службы озвучила, что с 16 октября 2023 года (тогда ввели обязательную фильтрацию) в "Шереметьево" прибыло более 135 тысяч граждан Украины. Из них в Россию якобы не пустили около 30 тысяч – "в связи с наличием в отношении них компрометирующих сведений, указывающих на их причастность к иностранным спецслужбам, а также из-за личной деятельности, направленной на дискредитацию политического руководства и вооруженных сил РФ".

Однако и российские СМИ, и те, кто не прошел фильтрацию, утверждают, что на самом деле отказов во въезде на порядок больше.

"Мои друзья прилетели в "Шереметьево", чтобы затем попасть в оккупированный Бердянск – там находится их больной пожилой отец. Но их не пустили, так как ФСБшники восстановили удаленную переписку на мобильном. На какой срок запретили – не сообщили", – рассказала OBOZ.UA бывшая жительница Бердянска.

В тематических группах и Telegram-каналах, где общаются как те, кто только собирается в "Шереметьево", так и те, кто уже получил отказ во въезде в РФ, говорят, что это стандартная ситуация. Средний срок запрета – 50 лет. Но об этом узнают уже только после повторной неудачной попытки. Причем никакие жалобы, объяснения и даже иски в суд не приводят к положительному результату.

Особенно стали "лютовать" ФСБшники, по словам "отказников", последние полгода. Так что ужесточение проверок тех, кто только собирается в РФ, давно идет полным ходом.

Бомба замедленного действия?

Российский аналитик Анатолий Несмиян обратил внимание на ситуацию с насильственной паспортизацией украинцев на оккупированной территории.

"Говорить они (об ужесточении мер. – Ред.) могут сколько угодно. Однако помимо украинских граждан числом в сотни тысяч есть теперь и российские граждане из числа тех, кто жил и живет на "новых" территориях. И далеко не все из них рады внезапно свалившемуся на них гражданству. И как теперь с ними быть? Тоже под тотальный контроль? Так контролирующих не напасешься", – считает Несмиян.

На временно оккупированной территории Украины и так все находятся "под колпаком". То и дело российские захватчики проводят рейды и облавы с проверкой документов и гаджетов. Так что удивить местных жителей "ужесточением" вряд ли получится.

Какие в итоге меры примут в России или же слова останутся просто словами – покажет время. Однако сейчас больше всего возмущаются именно коллаборанты, которые рассчитывали на особое отношение к ним в РФ. И вполне возможно, что они его получат. Правда – не такое, как планировали.