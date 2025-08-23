У Москві помер виконавчий директор МІА "Россия Сегодня" Кирил Вишинський, один з головних організаторів і учасників інформаційної війни Росії проти України, вірний соратник несамовитого Дмітрія Кисельова і мій колишній сокурсник по університету в Дніпрі.

Ба більше - саме я на першому курсі філфаку запропонував Кирилу займатися журналістикою. Разом ми робили інтервʼю із відомими акторами і співаками, які приїздили до Дніпра і публікували їх у нашій університетській багатотиражці. Продовжили спілкуватися ￼- листуватися - коли Кирила мобілізували і після його повернення з армії також. Але мене перевели до Москви, Вишинський залишився у Дніпрі. З роками ми побачилися у Києві. Я б міг сказати, що це була вже зовсім інша людина, але це буде не дуже чесно. Просто коли ми знайомились, ніякої політики навколо нас не було. А коли знову зустрілися, саме політичні погляди визначали світогляд.

Тому шукати момент, коли Кирил "змінився" я не буду. Багато хто може вважати, що це відбулося під впливом Дмітрія Кисельова, який тоді працював в Києві. Але я впевнений, що обидва "журналісти" вже тоді були не просто журналістами.

Коли відбувся момент зустрічі Кирила з тими, хто запропонував йому співробітництво, ми дізнаємося тільки з московських архівів - якщо дізнаємося взагалі. Можна, звичайно, думати, що це відбулося під час служби в армії. Але поруч з нами - тільки на фізтесі - вчився Ігор Лапотьонок, майбутній режисер пропагандистського фільму "Україна у вогні" і продюсер Олівера Стоуна. Ігор в армії не служив, але "поглядів" став дотримуватися аналогічних. І якщо уважно тепер подивитись на біографії обох приятелів моєї юності, легко побачити не стільки ідеологічну затятість, скільки несамостійність вчинків, від якої не можна позбутися, від цієї страшної тіні Москви.

І тому спаплюжене життя і рання смерть Кирила - це нагадування всім тим, хто ще вірить у ефективність оборудок з власним сумлінням або впевнений, що відсутність такого сумління гарантує щасливе успішне життя. Ні. Агентурна діяльність під будь-яким прикриттям нічого тобі не гарантує - особливо коли ціною стає зрада Батьківщини.