Третий год в СЗЧ: в сеть слили поименный список более тысячи российских дезертиров одной из бригад

В российской армии рекордное количество дезертиров, что тщательно скрывает военное руководство страны-агрессора. Об объемах этого явления свидетельствует список беглецов с фронта только одной из бригад армии РФ.

Видео дня

Проект "Хочу жить" обнародовал поименный список российских военных 144 отдельной мотострелковой бригады, которые числились или до сих пор находятся в СЗЧ (самовольное оставление воинской части – Ред.). Он насчитывает 1292 человека.

Бригада сформирована в 2023 году и прославилась "мясными штурмами", что и послужило поводом к дезертирству такого количества военных.

"К сожалению, мы не располагаем информацией о датах осуществления СЗЧ, а также о результатах розыскных действий, поэтому трудно определить, сколько из этого списка смогли успешно покинуть свою "мясную" бригаду", – отметили в проекте.

Согласно данным этого списка, среди дезертиров только 5% мобилизованных, а 95% составляют контрактники.

Большинство СЗЧ в возрасте 30-44 лет – таких 53%. также подавляющее большинство дезертиров – 70%, были рядовыми или ефрейторами.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/Xr5eOOno

При чем не все СЗЧ россияне. Среди тех, кто рискнул спастись от "мясных" штурмов, есть выходцы из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Шри-Ланки, Египта, Ирана и Кубы.

Иностранные наемники, которые на своем опыте убедились, что представляет собой современная российская армия, часто пытаются дезертировать.

Масштабное дезертирство российских военных

С февраля 2022 года суды РФ зарегистрировали 20 538 дел о СВЧ, дезертирстве или отказе выполнять приказы.

Об этом сообщило издание Express.

Большинство из этих случаев – 18 159 – касаются именно самовольного побега солдат. За эти преступления 17 721 военнослужащий был привлечен к ответственности согласно Уголовному кодексу России, предусматривающему максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

При этом осужденных часто заставляют "смыть кровью" свою "измену", отправляя их в штурмовые подразделения для заключенных "Шторм-Z".

Учитывая это, проект "Хочу жить" в очередной раз обращается к российским военнослужащим и предлагает им лучшие варианты

"Если вы не хотите быть пойманным и отправленным обратно на передовую, вы можете в любой момент обратиться к проекту "Хочу жить" или сдаться в плен", – отмечают в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине фиксируется стремительное увеличение количества дезертиров из российской армии. Оккупанты бегут с позиций из-за жестокого обращения со стороны командиров и "мясных" штурмов. Российское командование начало "охоту" на беглецов: в районе Армянска развернуты усиленные блокпосты и патрули, военная полиция устраивает рейды в поисках дезертиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!