С 15 сентября для граждан России будет действовать безвизовый режим с Китаем. Москва готовит зеркальный шаг для китайцев, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, открывает путь к новому этапу "тихой экспансии".

Об этом Коваленко написал в Tekegram. Хотя для россиян это почти ничего не меняет, ведь получение визы занимало всего несколько дней, для Китая это создает стратегический канал для постепенной миграции. Прежде всего речь идет о Сибири и Дальнем Востоке, где ситуация с населением в РФ остается критической.

"С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. Это новый этап "тихой экспансии". Безвиз для россиян почти ничего не меняет: и раньше виза занимала несколько дней. А вот для Китая это стратегический канал для "ползучей" миграции в Сибирь и на Дальний Восток", – пояснил эксперт.

Китайские анклавы в Сибири

В регионе уже появляются китайские анклавы с собственными школами, бизнесом и культурными центрами. Местное население к ним не допускают, даже рабочих для лесозаготовок завозят из Китая.

Прибыли от деятельности таких сообществ возвращаются в Пекин, а российская экономика от этого фактически ничего не получает.

Демографический кризис и угроза для РФ

По оценкам Коваленко, к 2030 году количество китайских переселенцев в Сибири может достичь сотен тысяч. В условиях демографического кризиса Россия не способна самостоятельно заселить собственные огромные территории, поэтому, как отметил эксперт, "вакуум заполняют другие".

Руководитель ЦПИ СНБО подытожил, что Россия теряет контроль над своими землями и даже плавно "сдает" их иностранцам. "Настоящая картина такова: Кремль не "поднимает" регион, а отдает его на расселение иностранцам. Сибирь и Дальний Восток – стратегические земли, которые Москва плавно сдает. И это хорошо", – отметил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае не верят в газовый проект Кремля и не хотят инвестировать в новый газопровод, который мог бы компенсировать "Газпрому" около пятой части потерянного экспорта в Европу. Сейчас Кремль уже почти два десятилетия добивается согласия Пекина на это строительство.

