'Сердце путинской экономики': хакеры 'Атеш' атаковали Петербургскую биржу

Хакеры военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели кибероперацию против РФ. Они "положили" ключевую российскую сырьевую биржу, через которую проходит до 99% организованных торгов российскими ресурсами, включая нефть, газ и уголь.

Работу площадки, с помощью которой Кремль зарабатывает деньги на войну против Украины, удалось временно приостановить. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Что известно об атаке на российскую сырьевую биржу

В "Атеш" утверждают, что кибер-специалисты движения атаковали Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

"Наши специалисты вывели из строя ключевую кремлёвскую сырьевую биржу, на которой торгуются главные ресурсы путинского режима. Spimex.com — крупнейшая товарная биржа РФ, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, углём, лесом, металлами, стройматериалами и сельхозпродукцией. Сегодня эта биржа является одним из столпов кровавого путинского режима, который ведет войну в Украине и убивает собственных граждан", – отметили в движении.

Петербургская биржа была создана в мае 2008 года по распоряжению российского диктатора Владимира Путина. Стартовала она с торговли нефтепродуктами, а по состоянию 2023 год биржа была структурирована в следующих товарных секциях и направлениях: нефтепродукты, нефть, газ, энергоносители, лес, химическая продукция, биологические ресурсы, срочный рынок (рынок деривативов).

Согласно данным из открытых источников, по итогам 2024 года на Петербургской бирже было продано 37 млн т нефтепродуктов (а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа) на сумму 2,154 трлн рублей, 9,18 млрд м³ природного газа, 5,3 млн куб м лесоматериалов, 146 тыс. т минеральных удобрений. В 2023 году (как и в предшествующие годы) через биржу продавалась каждая четвёртая тонна основных нефтепродуктов (автобензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута), поставляемых на внутренний рынок РФ.

По данным российского госагентства ТАСС, по итогам 2024 года "чистая прибыль увеличилась на 79%, до 6,797 млрд рублей. При этом в 2024 году через эту биржу было продано рекордное количество нефтепродуктов – 37,192 млн тонн (на 20% больше, чем годом ранее). .

"Торги нефтью на бирже увеличились на 4,8%, до 2,215 млн тонн, древесиной – на 9,8%, до 5,338 млн куб. м, сахаром - на 77,7%, до 76,5 тыс. тонн. Объем биржевых торгов углем вырос по сравнению с 2023 годом в пять раз - до 1,343 млн тонн. Суммарный оборот торгов по всем секциям СПбМТСБ в денежном выражении составил в 2024 году 2,337 трлн рублей, что на 31,9% больше, чем в 2023 году", – сообщали пропагандисты.

Именно та роль, которую играет упомянутая биржа в сохранении способности путинской России продолжать воевать против Украины, и послужил причиной для того, чтобы атаковать именно ее, объяснили в "Атеш".

"Мы осознанно нацелили свой удар в самое сердце путинской экономики. Ежедневно тут проходят миллионы нефтедолларов, которые отправляются в топку военной машины Кремля. Сегодня этот краник на некоторое время остановился. Мы продолжаем системно атаковать ресурс и попытки восстановить его работу имеют краткосрочный характер", – заверили в движении.

