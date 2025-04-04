"За полтора года ни один суд не смог отменить решение ФСБ": предателям Украины запрещают въезд в Россию на десятилетия

Сегодня международный аэропорт "Шереметьево" под Москвой помимо основной своей функции выполняет еще и роль фильтрационного лагеря для людей, пытающихся проехать на оккупированную часть Украины. Для них это единственный возможный путь – через Россию – чтобы хоть на время вернуться домой для решения дел. Однако большая часть "путешественников" – предатели Украины, решившие осесть в России и получить гражданство РФ. Но самое интересное то, что ФСБ им массово запрещает въезд.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Жесткий допрос и сон на полу

Фильтрации по российским правилам подлежат граждане Украины, выехавшие в страны Европы после начала полномасштабного вторжения, а сейчас решившие проведать своих родных или решить вопросы с документами, имуществом (например, чтобы продать квартиру). Еще одна категория – украинцы, постоянно проживающие в России, но не имеющие гражданства РФ. А что касается лиц, имеющих паспорта и России, и Украины, то въехать они могут также исключительно через "Шереметьево" .

Сама фильтрация длится как минимум четыре часа и состоит из заполнения длинной анкеты, тщательной проверки документов, гаджетов и допроса сотрудниками ФСБ. Но она может занять и несколько дней. Все это время люди не имеют возможности купить нормальную еду (есть только снеки в автоматах), а спят прямо на полу.

По разным данным, только в течении лета в "Шереметьево" умерли 13-20 человек, не выдержавших "процедуры". Россия, конечно же, это отрицает.

По словам собеседницы OBOZ.UA, чья родственница пыталась проехать на оккупированную территорию через "Шереметьево", отказ во въезде получает большинство "претендентов".

"Моя тетя на вопрос о причине поездки честно сказала, что хочет продать свою квартиру. ФСБшники же ей ответили, что на это рассчитывать не стоит, так как жилье выехавших будет национализировано. В итоге тетя получила отказ во въезде. По ее словам, пока она ждала рейса (на котором можно будет вернуться в страну вылета. – Ред.) только два человека получили "добро", – поделилась женщина.

Бумеранг по предателям

Украинцы, не имеющие желания оставаться жить в оккупации или непосредственно на территории России, довольно философски воспринимают неудачу. Хотя боль потери родного дома и то, что сейчас там хозяйничают оккупанты, конечно же, невозможно заглушить. Но совсем другая история – когда не впускают в РФ тех наших "граждан", кто встал на сторону страны-агрессора, ненавидит Украину и мечтает о российском гражданстве.

В Telegram есть множество каналов, которые объединили десятки тысяч человек, которым близка тема прохождения фильтрации в "Шереметьево", а также тех, кому уже отказали во въезде на территорию РФ. Причем срок запрета не месяц-два, в большинстве случаев – от 20 до 50 лет. Но говорят, что были и "издевательские" отказы на 100 лет, то есть пожизненно.

Но об этом после неудачного прохождения фильтрации россияне не говорят. Узнать же точный срок можно только отправив запрос на ФСБ не раньше чем через 2-3 месяца. Причем остаются без рассмотрения письма с украинских e-mail или же почты GMail. Что касается ответа, то он приходит примерно через месяц.

Что касается причин отказа – ФСБ ее никогда не называет. Наиболее распространенные триггеры – история посещения "не тех" сайтов, фото, на котором присутствует украинская символика и т.д.

Прогоняют по базе и контакты из телефонной книги. По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, однажды произошел комичный случай с предателем.

Одессит с начала полномасштабной войны решил пересидеть в Венгрии, но в итоге собрался в Россию.

"Основательно подготовился к фильтрации, к проверке его страниц в соцсетях (а там все в духе "Россия, вперед!") и считал, что уж у него точно не будет никаких проблем. Но среди его контактов оказался один из "специальных" офицеров ВСУ, который еще лет 10 тому был совладельцем станции техобслуживания. В общем "фейсы" резко оживились, а после нескольких часов допроса "влупили" коллаборанту отказ. Тот был в шоке. Но как ни пытался объяснить, что не разговаривал с человеком много лет и не знал, что тот сейчас служит, – это не помогло", – рассказал офицер.

Пророссийски настроенные бывшие жители Украины не могут смириться с отказом во въезде. Многие из них пробуют спустя время снова штурмовать "Шереметьево", однако это бесполезно. Попытка проехать в РФ всего лишь одна. Если первый раз не впустили, на второй уже нечего и рассчитывать..

Бесполезно и подавать иски в российские суды для отмены запрета. "За полтора года ни один суд не смог отменить решение ФСБ", – написал один из российских юристов в Telegram-канале, посвященному фильтрации в "Шереметьево".

К слову, один из показательных примеров также произошел с коллаборанткой из Донецка, у которой в контактах оказался номер защитника Украины. После отказа во въезде в РФ женщина обратилась в Химкинский городской суд Московской области, где объяснила, что этот номер принадлежит врачу, у которого она когда-то лечилась. Но ее слова судей не впечатлили, и теперь предательница, у которой есть "паспорт "ДНР", не может получить гражданство РФ, о котором так мечтала.

Но и это еще не все. Оказалось, что получившие отказ в "Шереметьево" автоматически становятся невъездными и в Беларусь – у РФ и РБ общая база. Так что так называемым гражданам Украины после "вердикта" ФСБ ничего не светит еще в одной близкой им по духу стране, которая является соучастником российской агрессии. Но это уже тема для другого материала.