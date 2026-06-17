Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем и исчез с радаров: что с ним произошло

Пассажирский самолет российской авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем, после чего исчез с радаров. На борту находилось почти 190 человек.

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Об этом сообщили российские СМИ.

Самолет подал аварийный сигнал

По предварительным данным, речь идет о самолете Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, который выполнял рейс 5N164 по маршруту Сочи – Архангельск.

Во время полета борт передал код 7700 – международный сигнал, который используется экипажами для сообщения о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту.

На тот момент на самолете, по данным российских СМИ, находились 189 человек.

Самолет на некоторое время исчез с радаров

После передачи сигнала бедствия самолет исчез из систем слежения за полетами, что вызвало беспокойство относительно его дальнейшей судьбы.

Информация о причинах чрезвычайной ситуации пока отсутствует. Также пока не сообщается, идет ли речь о технической неисправности, проблемах с оборудованием или других обстоятельствах.

Самолет снова появился на радарах

Впоследствии российские СМИ сообщили, что самолет снова был зафиксирован в воздушном пространстве.

По предварительной информации, после объявления тревоги экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Не исключается, что Boeing 737-800 начал выполнять маневры для выработки топлива перед возможной аварийной или внеплановой посадкой в Сочи. Сообщается, что после подачи сигнала бедствия самолет продолжал находиться в воздухе около часа.

Впоследствии российские каналы сообщили, что самолёт благополучно приземлился в аэропорту Сочи.

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