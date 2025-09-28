Российский корабль-носитель 'Калибров' испугался украинских БПЛА и врезался в танкер

В августе 2025 года в акватории Азовского моря малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М" столкнулся с гражданским танкером. Авария произошла при попытке носителя крылатых ракет "Калибр" скрыться от украинских БПЛА.

Россияне пытались скрыть факт повреждения корабля. Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Подробности столкновения

Засекреченное военным командованием РФ столкновение произошло 7 августа 2025 года. Находясь на выполнении "боевых задач" в Темрюкском заливе Азовского моря в составе группы, корабль проекта 21631 "Буян-М" столкнулся с гражданским танкером и получил серьезные повреждения. Оккупанты утверждают, что корабль попал аварию во время атаки БПЛА, а повреждения корабля на его дальнейшую боеготовность якобы не влияют.

В сети также появилось изображение повреждения корабля, а также отчет капитана об аварии. Согласно отчету, в 3 часа 59 минут утра из-за обнаружения в небе группы беспилотных летательных аппаратов кораблю был издан приказ выполнить поворот на обратный курс через левый борт. Уже всего спустя шесть минут, в 4 часа 05 минут, произошло столкновение корабля с танкером "Назан" левым бортом. Эпизод был определен как "авария, связанная с управлением корабля"

В отчете также говорится, что после столкновения корабль получил деформацию корпуса и корпусных конструкций.

Что предшествовало

В начале полномасштабного вторжения применение "Калибров" было очень интенсивным. Например, в течение первого месяца войны россиянами было использовано 183 ракеты этого типа. Однако со временем их использование стало сокращаться. По некоторым данным, это может быть связано с истощением запасов.

Применение "Калибров" остается регулярным, хотя и не столь массированным, как в начале вторжения. Они часто используются в ходе комбинированных ракетных атак, наряду с другими типами ракет и дронов. Следует отметить, что, по данным украинских военных, Россия может производить от 20 до 35 ракет "Калибр" в месяц, что позволяет ей пополнять свои запасы.

Напомним, воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли огневое поражение по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении украинских Сил обороны появились морские дроны, способные переносить FPV-дроны. Примечательно, что беспилотники получают сигнал по оптоволоконному кабелю, что делает их неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

