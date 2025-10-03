Раздавались сирена и взрывы: дроны могли атаковать Сочи, когда там находился Путин – СМИ

Поздно вечером 2 октября неизвестные дроны атаковали Сочи, где как раз завершил выступление на пленарной сессии Валдайского форума президент РФ Владимир Путин. Около 22:30 закрыли аэропорты в Сочи и Геленджике, а уже через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин заявил о якобы угрозе атаки беспилотников на город.

Информацию обнародовало издание The Moscow Times. Местные жители рассказывали Telegram-каналу Shot о вероятных звуках взрывов и работе систем ПВО над Черным морем. Также о возможной опасности сообщил руководитель федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин, призвав людей оставаться в укрытиях и отойти от окон.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ официально не сообщал об атаке дронов в Сочи.

Реакция властей и ПВО

По сводке минобороны РФ, с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ якобы сбили 11 дронов над акваторией Черного моря и еще 4 – в Крыму. В Сочи и "Сириусе" тревога длилась около 30-40 минут, однако ограничения в аэропортах действовали около семи часов.

Росавиация уточнила, что в этот период десять самолетов, направлявшихся в Сочи, вынуждены были сесть на запасных аэродромах, в частности один борт из Москвы приземлился в Грозном. По подсчетам Ассоциации туроператоров РФ, к утру 3 октября в сочинском аэропорту задержали более 40 рейсов.

Заявления Путина на форуме

Накануне в Сочи Путин выступал почти четыре часа. Он отвечал на вопросы журналистов и политиков, среди прочего прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре". Российский лидер заявил, что его страна якобы воюет не с Украиной, а со всем блоком НАТО, и назвал оценку американского президента некорректной.

"Если мы воюем со всем НАТО и при этом продвигаемся, то что тогда такое сам блок?" – заявил Путин во время сессии.

Менее месяца назад, в ночь на 9 сентября, украинские дроны уже атаковали район Сочи вблизи президентской резиденции "Бочаров ручей". Тогда это произошло после массированного удара РФ по Украине, когда в центре Киева пострадало помещение Кабинета министров. В Кремле тогда утверждали, что график Путина не изменился.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российский диктатор Путин, выступая на Валдае, начал оправдывать Адольфа Гитлера, который начал Вторую мировую войну. Глава Кремля также уже не впервые ответственность за самое кровавое в истории военное противостояние возложил на Польшу, с раздела которой между нацистской Германией и СССР и началась кровавая бойня в Европе.

