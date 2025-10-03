'Наделала много ошибок': Путин заявил, что Польша сама спровоцировала нападение Германии во Вторую мировую. Видео

Российский диктатор Владимир Путин продолжает оправдывать начавшего Вторую мировую войну Адольфа Гитлера. Глава Кремля также уже не впервые ответственность за самое кровавое в истории военное противостояние возложил на Польшу, с раздела которой между нацистской Германией и СССР и началась кровавая бойня в Европе.

Варшава, мол, "категорически отказалась мирно решить вопрос" и отдать Гитлеру свою территорию, которую тот потребовал. Своим извращенным "видением" истории диктатор поделился в ходе выступления "Международного дискуссионного клуба "Валдай" в российском Сочи.

Путин снова оправдывает Гитлера

Выступая на Валдае, Путин обвинил польское правительство во главе с Юзефом Пилсудским в начале Второй мировой войны. Мол, за главой Польши водилось немало грехов, среди которых – "враждебное отношение" к СССР (его Путин отождествляет с Россией), а также нежелание отдавать Гитлеру польский город Гданьск (тогда – Данциг).

"Пилсудский был... ну... личность такая... Враждебно относился к России и так далее. И мне кажется, под его руководством и руководствуясь его идеями, Польша наделала очень много ошибок перед Второй мировой войной. Ведь Германия предлагала им мирно решить вопрос по Данцигу и по Данцигскому коридору. Польское руководство того времени категорически отказалось и в конце концов пало первой жертвой нацистской агрессии", – не моргнув и глазом, выдал диктатор, за более чем 20 лет правления которого в России празднование 9 мая приобрело гротескно-уродливые формы, а Москва "приватизировала" эту самую победу, достигнутую усилиями стран антигитлеровской коалиции и ценой гибели десятков миллионов людей.

Подобная риторика вызывает стойкие аналогии с предложением самого Путина "мирно договориться" с Украиной путем отказа Киева от территорий частично оккупированных украинских областей, которые российская армия так и не смогла захватить военным путем. Похоже также, что российский диктатор также пытается возложить вину за возможное начало третьей мировой на Украину, отстаивающую свои суверенные международно признанные границы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024-го уже оправдывал нацистов и обвинял в начале Второй мировой войны поляков. В больных фантазиях главы Кремля, Польша якобы "спровоцировала" Гитлера напасть на нее тем, что "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

На псевдоисторические изыскания бессменного российского правителя тогда отреагировали в польском МИД. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что этот выпад российского диктатора против Польши – далеко не первый. И четко вычленил цель подобной риторики Кремля, отметив, что Варшава "привыкла к параноидальным обоснованиям вторжения России в Украину в 2022 году".

