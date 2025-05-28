Путин сделал ставку на милитаризацию России: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями, и указали на хитрость с переговорами

Российское руководство сделало ставку на дальнейшую милитаризацию России и российского общества. Ее, в частности, на всех публичных мероприятиях продвигает лично российский диктатор Владимир Путин, который стремится усилить среди россиян антизападные настроения, поддержку агрессии против Украины и подготовить их к возможной войне с НАТО.

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Между тем Москва делает все возможное, чтобы как можно дольше затянуть "мирный процесс" и продолжать войну. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики убеждены, что Путин продолжает использовать спланированные публичные мероприятия для продвижения усилий Кремля по созданию милитаризованного российского общества, объединенного против Запада, которое поддерживает длительную войну в Украине и возможный будущий конфликт с НАТО.

В частности, именно этим он занимался 27 мая во время встречи с наблюдательным советом государственной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей".

Российский диктатор пообщался с участниками программ организации. В своем выступлении Путин заявил, что многие иностранцы якобы рассматривают Россию как "крепость" традиционных духовных и моральных ценностей. Также он утверждал, что "дух преданности своему народу" советских граждан лег в основу победы СССР во Второй мировой войне, и добавил, что "внутренняя мобилизация" каждого российского гражданина и российского общества в целом является сейчас для России "самой важной".

По словам Путина, будущее РФ зависит от ее независимости, суверенитета и самодостаточности; что России не будет, если она не будет суверенной; и что "страсть в обществе" важна для российского суверенитета.

Также во время встречи Путин пообщался с российским оккупантом, который продолжает службу в российской армии. Тот предложил создать дополнительные программы, которые позволят российским военнослужащим сотрудничать с этой некоммерческой организацией. Это, мол, даст участникам российской агрессии против Украины возможность "сказать, что Россия помнит [их], Россия не забыла [их]".

Путин в ответ заявил, что российское правительство работает над созданием условий для "самореализации" российских военнослужащих, которые возвращаются домой с войны. Диктатор также акцентировал внимание на том, сколько выпускников программ организации стали лидерами и политиками в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, в частности отметив, что многие участники программы некоммерческой организации "Лидеры России. Политика" выиграли выборы в Государственную Думу с 2020 года. Он также спрогнозировал, что на выборах в Госдуму в 2026 году будут баллотироваться "еще больше участников программы".

"Путин и другие кремлевские чиновники недавно сосредоточили свою риторику на сильных "традиционных и моральных ценностях" России и использовали мифы Второй мировой войны, чтобы призвать к единству в российском обществе – вероятно, как часть постоянных усилий по содействию антизападным настроениям в российском обществе и подготовки российского населения к длительной войне в Украине и возможному будущему конфликту с НАТО", – отметили аналитики.

В ISW также убеждены, что поддержка Путиным программ, направленных на реинтеграцию российских ветеранов в общество, свидетельствует о том, что Кремль боится политической нестабильности и появления независимого гражданского общества, основанного на "ветеранах".

"ISW продолжает оценивать, что Кремль участвует в кампании по созданию нового кадра милитаризованных, лояльных элит для объединения российского общества против мнимой угрозы Запада, в частности путем привлечения российских ветеранов к участию в выборах в Государственную Думу 2026 года", – отметили аналитики.

Между тем в вопросе "прогресса мирного процесса" политика Кремля особых изменений не претерпела. Российская верхушка, очевидно, продолжает использовать тот факт, что для дальнейших шагов в переговорах конкретные временные рамки не были определены, для максимального затягивания переговоров и продолжения войны.

Специальный посланник США по вопросам Украины генерал Кит Келлогг 27 мая заявил Fox News, что Соединенные Штаты получили от Украины перечень условий и сроков для потенциального мирного договора и теперь ждут, пока Россия подаст свою версию, чтобы начать согласование позиций двух стран.

О том, что Россия собралась составлять "меморандум" со своими требованиями, после переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 16 мая заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, во время встречи две делегации договорились "подробно записать... и представить свои версии возможного будущего прекращения огня". Впрочем, дедлайнов для такого "записывания" Мединский тогда не назвал.

По состоянию на 27 мая, если верить пресс-секретарю российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, Россия продолжала готовить свою версию "меморандума". А ее руководитель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что успех мирных переговоров будет зависеть от готовности участников устранить "коренные причины" – и повторил давние российские требования, которые, подчеркивают аналитики, равносильны полной капитуляции Украины.

"Кремль, вероятно, использует отсутствие крайнего срока для затягивания переговоров, пытаясь добиться больших уступок и улучшить переговорную позицию России путем достижения успехов на поле боя", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, о чем свидетельствуют массированные комбинированные удары РФ по Украине. Аналитики не сомневаются, что усиление российских террористических атак вкупе с увеличением запасов ракет, производством дронов и их адаптацией демонстрируют желание страны-агрессора вести затяжную войну против Украины.

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