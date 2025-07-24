Путин разрешил беларусам, постоянно проживающим в РФ, голосовать и баллотироваться на муниципальных выборах

Российский диктатор Владимир Путин разрешил беларусам, постоянно проживающим в РФ, участвовать в выборах органов местного самоуправления. Граждане Беларуси смогут как голосовать на муниципальных выборах, так и избираться.

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Соответствующий закон Путин подписал 23 июля. Этим документом он ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и РБ о равных правах граждан.

Он предусматривает наделение указанными правами граждан обеих стран. Данный Протокол еще в марте был подписан обоими диктаторами во время визита Александра Лукашенко в Кремль.

На рассмотрение в парламент РФ его внесли в июле.

Граждане РФ, постоянно проживающие в Беларуси, также смогут голосовать и избираться там на местных выборах. Однако, по словам Лукашенко, россияне "этим правом уже пользуются не один год".

"Расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь", – так прокомментировал Путин необходимость изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, тогда же в марте Путин и Лукашенко подписали соглашение о "гарантиях безопасности в рамках союзного государства". Ратификация этого "документа" означает, что Москва и Минск обязуются "осуществлять необходимые меры" в случае "посягательств на безопасность" РБ или РФ, а также "союзного государства" в целом.

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