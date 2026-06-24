Полупроводники, микросхемы и не только: чем занималось пострадавшее предприятие ВЗПП "Микрон" в Воронеже

Российское предприятие "Микрон" в Воронеже, пока в него не попали несколько украинских крылатых ракет, занималось производством полупроводниковых электронных компонентов, которые сегодня в стране-агрессоре в первую очередь поставляются российским оружейникам. Но поражение этого предприятия – не только удар по военной машине России. Потери среди персонала здесь "также трудно переоценить".

Видео дня

Это"инженеры полупроводникового производства, специалисты по фотолитографии, разработчики микросхем"и т. д. Все это"редкие профессионалы, которых будет очень трудно заменить", отмечает Osint-сообщество Exilenova+ и демонстрирует видео с этого предприятия.

"По перечню того, чем занималось это производство, а также по типичному серому фасаду здания довольно сложно понять технологичность и стратегическую важность объекта. Но теперь, благодаря профессиональной работе СОУ, почти всё, что можно увидеть на видео, превращено в металлолом", – отмечают в Osint-сообществе.

О чем речь

Само предприятие "Микрон" позиционировало себя как"ведущего разработчика и производителя электронной компонентной базы". Это едва ли не единственный завод в России, где выращивались чипы и полупроводниковые кристаллы.

Предприятие до сих пор занималось комплектацией российских крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и изготавливало электронные компоненты – транзисторные сборки 1НТ2514 NPN и транзисторные матрицы 2ТС622А для блока УВК-208, используемого в системе навигации. А также здесь создавали аналогичные компоненты для бортового компьютера "Заря-61М" крылатой ракеты "Искандер-К".

Также известно, что именно из воронежского "Микрона" шли поставкиь электронных компонентов для производства у противника систем ПВО "Панцирь".

Хорошее поражение

По видео с последствиями поражения завода трудно сделать вывод, были ли "прилеты" по предприятию эффективными. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию на "Микроне".

Однако следует отметить, что здесь находилось оборудование для производства полупроводников, которое чувствительно даже к вибрациям и количеству пылевых частиц в воздухе. Поэтому попадание в завод нескольких крылатых ракет с последующим пожаром и обрушением конструкций объективно делает невозможным возобновление производства в обозримой перспективе.

Подтверждение Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили ракетный удар по заводу электроники в Воронеже, а также тот факт, что для "поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования".

Предприятие является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса, поскольку производит электронные компоненты, применяемые в ракетном вооружении РФ, в частности в оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер", отмечали в Генштабе.

Что говорят эксперты

В комментарии для OBOZ.UA бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что удар по Воронежскому заводу может существенно повлиять на темпы производства российских крылатых и баллистических ракет. По его словам, это уже третье масштабное поражение объектов на территории РФ, задействованных в производстве российской военной радиоэлектроники.

"Цель – ограничить возможности РФ вести войну. Чем был нанесен удар по Воронежу? Скорее всего, применялись британские ракеты Storm Shadow. Версия об использовании американских ракет пока маловероятна", – считает он.

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