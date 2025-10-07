Похвалил за 'справедливую борьбу': Ким Чен Ын поздравил диктатора Путина с днем ​​рождения

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Если верить официальной биографии хозяина Кремля, то именно в этот день ему исполнилось 73 года. Поздравить диктатора в первую очередь бросились его коллеги по злу и терроризму. Одним из первых был правитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Видео дня

Главарь КНДР прислал Путину поздравительную открытку, в которой назвал его "самым дорогим товарищем". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своем поздравлении Ким Чен Ын польстил Путину и выразил уверенность в "вечной дружбе" и продолжении союзнических отношений между двумя странами.

Северокорейский диктатор осыпал российского тирана льстивыми словами, назвав его руководство Россией "мудрым" и восхищаясь его "патриотической самоотверженностью".

"Мой дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как мощное государство, которое возглавляет построение нового, многополярного мира", – говорится в поздравлении.

Ким Чен Ын отметил, что благодаря Путину страна-агрессор Россия успешно "отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания".

"Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной", – подчеркнул северокорейский диктатор.

Ким Чен Ын заверил Путина, что Северная Корея и в дальнейшем будет поддерживать кровавую захватническую войну России против Украины, назвав агрессию РФ борьбой "русского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности".

Кто еще поздравил российского диктатора

Не замедлили с поздравлениями и другие лидеры зла. Так, белорусский диктатор Александр Лукашенко пожелал российскому тирану Путину "здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту".

"Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", – сказано в его поздравлении.

Правда, Лукашенко не назвал тех нескольких "зарубежных коллег", которые "уважают Путина".

Присоединился к ним и пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон, который также поздравил Путина. По его словам, граждане России якобы видят свою страну, как "надежного партнера и союзника".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин традиционно угрожает Европе и Западу в целом. Рядом таких заявлений было отмечено очередное выступление Путина на форуме "Валдайского клуба" в начале октября. Его угрозы были направлены на сдерживание Запада от дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии.

