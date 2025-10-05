Отправился к Кобзону: в сети показали командира вражеского вертолета Ми-8, сбитого FPV-дроном. Фото

В сети появилось фото и видео ликвидированного командира вражеского вертолета Ми-8, который 29 сентября уничтожили пилоты 59-й бригады Сил беспилотных систем. Речь идет о старшем лейтенанте Авраменко Михаиле Олеговиче с позывным "Амур".

Видео дня

Сейчас военный, который отправился на концерт к Кобзону, представлен к званию героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщают российские Z-паблики.

Что известно

Ранее захватчик уже получал медали и награды от РФ. Известно, что уничтоженный оккупант был сыном командира бригады Армейской авиации ВКС РФ – Авраменко Олега Владимировича. Сразу после выпуска из летного училища он пошел на войну убивать украинцев.

По информации российских Telegram-каналов, Авраменко посадил горящий вертолет, а сам остался внутри. Таким образом экипажу удалось выжить.

В своем обращении его отец отметил, что медали "за отвагу", "Боевые награды" и другие награды теперь будут лишь напоминать "о мужестве и отваге сына".

Он назвал ликвидированного военного преступника "добрым, отзывчивым, дисциплинированным человеком" в мирной жизни. И подчеркнул, что его 27-летний сын "многое не успел", но "не пощадил живота своего ради друзей своих".

Что предшествовало

Об уничтожении российского ударного вертолета Ми-28 сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". Он отметил, что вражеская цель за 10 млн долларов была ликвидирована с помощью FPV-дрона стоимостью всего 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили в оккупированном Крыму три российских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогую российскую РЛС "Небо-У".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!