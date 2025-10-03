'Нет людей': в России власть требует от бизнеса вербовать население на войну против Украины. Видео

В российских регионах местные чиновники начали признавать огромные потери армии РФ в войне против Украины. На фоне маленького количества желающих отправиться на фронт там ищут способы выполнения спущенных из Москвы планов по вербовке новобранцев.

В частности, в Приморском крае поставлять свежее "мясо" для путинской армии региональные власти требуют от бизнеса. Об этом сообщает российский правозащитный Telegram-канал "МОБИЛИЗАЦИЯ | Новости | Срочники"

"Вербовать" новых контрактников в РФ заставляют предпринимателей

По данным правозащитников, в России фиксируются случаи требования региональных властей к предпринимателям вербовать россиян для участия в войне.

"В Приморском крае на встрече с предпринимателями чиновники озвучили обращение губернатора Олега Кожемяко, который в "жёсткой форме" требует от бизнеса "помогать" с набором людей на фронт. Работодателей обязали агитировать своих сотрудников заключать контракты или скидываться в специально созданный фонд на вербовку мужчин из других регионов", – отмечено в сообщении канала.

Российские правозащитники опубликовали несколько видео с упомянутой встречи: на них выступающие перед представителями бизнеса чиновники признают, что российская армия несет большие потери, перекрывать которые не получается в связи с маленьким потоком так называемых добровольцев.

"Сейчас встал вопрос у государства о том, что нет людей. Мы знаем, что люди там погибают, и на их место некого ставить", – заявила одна из них.

Накопились у местных властей к предпринимателям и претензии. К примеру, глава Ханкайского муниципального округа Аэлита Вдовина высказала предпринимателям возмущение, что мало людей приходят проводить в последний путь ликвидированных на войне оккупантов – видимо, повысить "явку" тоже могут включить в "обязанности" бизнесменов Приморского края РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за указом Путина о рекордном за девять лет осеннем призыве в армию. С 1 октября в государстве-агрессоре рассчитывают призвать 135 тыс. граждан РФ. Российские власти при этом в очередной раз обещают, что срочников якобы не будут привлекать к войне против Украины. Такие обещания Москва уже не раз давала – и каждый раз не сдерживала.

