В ISW объяснили, что стоит за указом Путина о рекордном за девять лет осеннем призыве в армию

Российский диктатор Владимир Путин издал указ о начале осеннего призыва на срочную службу с 1 октября. В этот раз в оккупационную армию будут призваны 135 тыс. граждан РФ.

Видео дня

Военное командование обещает, что срочников якобы не будут привлекать к войне против Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Рекордный за долгие годы призыв

Россия проводит два призыва весной и осенью каждого года. Согласно указу диктатора, в рамках нового осеннего призыва в период с 1 октября по 31 декабря в армию заберут 135 тыс. граждан. Россиянам обещают, что они будут проходить службу за пределами зоны активных боевых действий в Украине.

В ISW отметили, что РФ призвала 134,5 тыс. россиян весной 2022 года и 120 тыс. осенью 2022 года; 147 тыс. весной 2023 года и 130 тыс. осенью 2023 года; и 150 тыс. весной 2024 года и 133 тыс. осенью 2024 года. В осенние циклы исторически призывали меньше россиян, чем весенние, но число призывников росло с каждым сезоном с начала полномасштабного вторжения России.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба России вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что предстоящий цикл призыва не связан с войной. Он заявил, что призывники будут служить только на территории России и не будут выполнять задачи, связанные с войной, то есть призывники также не будут служить на оккупированной территории Украины, которую Россия незаконно определяет как "российскую территорию".

Призывники, которые в конечном итоге попадают в неактивный резерв, заметно отличаются от активного стратегического резерва, который, как сообщается, Россия формирует с июля 2025 года из военнослужащих, подписавших контракты с министерством обороны.

Аналитики отмечают, что российские чиновники продолжают обманывать и принуждать призывников подписывать военные контракты с министерством обороны, чтобы увеличить количество военнослужащих, направляемых для участия в боевых действиях в Украине или в активный стратегический резерв. В ISW отметили Россия, по всей видимости, предпринимает усилия по устранению бюрократических препон, которые могли бы замедлить призыв российских резервистов в будущем, включая расширение административных процедур призыва до круглогодичного.

Как писал OBOZ.UA, в 2025 году количество случаев дезертирства в российской оккупационной армии выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. В случае, если темпы сохранятся, до конца года из рядов армии могут сбежать не менее 70 тыс. военнослужащих, что составляет примерно десятую часть контингента РФ в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!