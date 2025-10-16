Российский Forbes опубликовал интересный и показательный рейтинг компаний с самыми большими долгами.

Все участники антирейтинга, пострадали от высокой ставки Центрального банка, а у некоторых компаний сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в 2024 году в два и более раз.

Общий чистый финансовый долг компаний ~ $256,39 млрд.

ТОП-3 (на конец 2024 года):

"Газпром" - $76,5 млрд; "Роснефть" - $45,5 млрд (компания не раскрывает полную отчетность с 2022 года); ОАО "Российские железные дороги" - $35 млрд.

В далеком 2008, председатель правления концерна Алексей Миллер обещал, что высокие цены на газ помогут "Газпрому" за 10 лет стать самой дорогой компанией в мире с капитализацией $1 трлн (на 2008 - $336 млрд).

Также прогнозировалось, что на ближайшие годы капитализация "Роснефти" достигнет — $200 млрд (на 2008 — $123,6 млрд).

Октябрь 2025 года:

"Газпром" - $34 млрд.

"Роснефть" - $53,5 млрд.

Ба-да бумс.