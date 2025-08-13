Не спасает даже 'каннибализм': Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59 – ГУР

Страна-агрессор Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59. Это связано с ограничениями производственных мощностей и нехваткой иностранных компонентов.

К тому же значительная часть предприятий до сих пор не находится под санкциями. Детали сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

В РФ проблемы с производством ракет

Ведомство собрало данные о 116 предприятиях, задействованных в производстве авиационных ракет Х-59М2/М2А. Около 50 из них, то есть 40%, до сих пор не находятся под санкциями ни одной страны мира. Несмотря на это, агрессор уже сталкивается с серьезными трудностями в выполнении государственного оборонного заказа.

"Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет. Не спасает ситуацию даже каннибализм старых систем – РФ массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения", – говорится в сообщении.

Были случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали лишь массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим компонентом ракеты и самой большой проблемой для российских производителей.

Российские ракеты убивают украинцев

В то же время десятки предприятий в России, выпускающих электронные компоненты, системы наведения и другие критически важные узлы Х-59, до сих пор не включены в санкционные списки. Их продукция позволяет адаптировать и модернизировать турбореактивные двигатели, продлевая ресурс оружия, которое ежедневно уносит жизни украинцев. Поэтому факты подтверждают, что санкции действуют.

"Дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения", – указано в сообщении.

Напомним, несмотря на то, что у РФ есть проблемы с производством ракет, агрессор в 2025 году планирует изготовить 79 000 дронов-камикадзе типа "Шахед". По словам заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого, россияне развернули дополнительные линии производства в Ижевске, в Елабуге.

Также ранее Скибицкий рассказывал, что Россия уделяет большое внимание производству ракет, в частности Х-101, "Калибров" и "Искандеров". Оккупанты прежде всего хотят добиться большей точности и мощи поражения этими боеприпасами.

