"Нас где-то обманули – приезжают таджики, а украинцы не хотят": в России продолжаются разборки из-за провала "переселения соотечественников"

В 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в Россию воспользовалось рекордно малое количество людей. Мигрантофобские паблики завалены сообщениями из-за того, что "возвращаются" в Россию преимущественно представители стран Средней Азии, а вот "ментально близкие" украинцы почему-то нет.

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Посчитали – удивились

По этой программе в 2024 году в Россию переехали 31,7 тысячи человек – это рекордно малое количество за последние 14 лет. Причем большая часть перебравшихся в РФ – из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Но в МВД РФ такой провальный результат госпрограммы назвали "ожидаемым", так как в начале прошлого года была введена обязательная проверка на знание русского языка, "достаточного для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды". Но это лукавство: на самом деле проверка стала еще одной "кормушкой" для российских чиновников.

В МВД также гордо заявили о якобы росте числа переселенцев из "недружественных государств" – из Германии (около 700 человек), а также из Латвии и Молдовы (по 600).

При этом из Украины в Россию в 2024 году переселились аж… 52 человека. Причем в 2021 году, еще до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, в РФ их переехало 1270.

Для российской пропаганды, кричащей, что украинцы очень хотят в Россию, это оказалось болезненной пощечиной.

Главное – подальше от войны

В России сейчас на разных уровнях обсуждают, как же так получилось, что переселяться в их "великую" страну не так много желающих. Но для этого, конечно же, есть веские причины.

Первая (и главная) это то, что Россия – страна-агрессор, развязавшая кровопролитную войну. Но в итоге в безопасности сейчас себя не чувствует ни один житель РФ, хотя Украина отвечает на агрессию точечно – ударами по военным и другим объектам, задействованным в обеспечении российских оккупационных войск. И сейчас звуки воздушной тревоги уже стали обычным делом в ряде регионов РФ.

По словам собеседника OBOZ.UA из Харькова, начавшаяся летом прошлого года Курская операция, когда ВСУ зашли на территорию РФ, для части россиян стала "шоком и последней каплей".

"Мои родственники, которые жили в Белгородской области, долго держались, надеялись, что обойдется, что война закончится... Но не обошлось и не закончилась. В итоге они плюнули на все и уехали в Грузию. Не захотели переезжать в другой регион РФ, все равно слишком много рисков. И главный – мобилизация. А воевать против Украины родня точно не хочет, потому решили обезопасить сыновей. И когда российские чиновники на камеру удивляются, что, оказывается, не так уж и много переселенцев в РФ – это цинизм высшей пробы", – говорит харьковчанин, сам этнический россиянин.

Интересно, что "соотечественники", например из Таджикистана, едут в РФ абсолютно спокойно. Но в первую очередь это касается многодетных семей. Дело в том, что в России отцам четырех и более детей предоставляется отсрочка от мобилизации, а в Средней Азии такое количество – обычное дело. Потому обязательная постановка на воинский учет эту категорию переселенцев нисколько не пугает.

Виток мигрантофобии

Еще одной причиной снижения количества переселенцев в РФ являются ограничения по профессиям для претендентов и регион России, куда им дадут возможность переехать. То есть самостоятельно выбрать, например, Москву "соотечественник" не сможет.

Территорией приоритетного заселения сейчас являются Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. В плане климата, инфраструктуры, обеспечения – для многих так себе вариант.

А если ты, допустим, учитель, а заявка российских регионов на "соотечественников" шахтеров, сварщиков и т.д., то воспользоваться программой также не получится.

Тем временем российские мигрантофобские паблики и Telegram-каналы бурно обсуждают, что у программы переселения соотечественников в Россию, в отличие от аналогичных программ Израиля, Германии или Казахстана, на самом деле нет цели вернуть в РФ как можно больше россиян.

"Она не для этого придумана. Ее цель – обеспечить регионы рабочей силой. А таджикской, узбекской или еще какой-то – дело двадцать пятое. Азиатской даже лучше – просят меньше, права не качают (пока), ни на что не претендуют (пока)", – написал администратор одного из каналов.

Админ другого националистического российского паблика также возмущен, что в РФ почему-то "не едут близкие ментально, православные из Украины, а большей частью иноверцы". "Нас где-то обманули – приезжают таджики, а украинцы не хотят. Где же защита наших ценностей и русского языка?! Каждый второй таджик (если не первый), кто рвется в Россию, не владеет им. И, соответственно, его дети", – жаловался в переписке он.

Обозлены россияне и тем, что многодетным семьям, воспользовавшимся программой переселения, в РФ выдают жилищный сертификат. Этот документ гарантирует выплату, которую можно направить на приобретение жилого помещения или строительство частного дома.

И внезапно оказалось, что "чужаки" уже живут лучше, чем некоторые коренные россияне. Но зависть – разрушительное чувство, и до столкновений с "понаехавшими" уже рукой подать.

Тем временем российская власть озаботилась расширением списка претендентов на программу переселения, так как количество мужского населения в РФ неуклонно сокращается. Так не проще ли остановить войну? Но проще и эффективнее – это точно не про Россию.