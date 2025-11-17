На Белгородщине российская ПВО попала в торговый центр. Фото и видео

Короча в Белгородской области РФ ночью подверглась атаке неизвестных беспилотников. В городе произошло несколько взрывов, после которых вспыхнула крыша местного торгового центра. Происшествие произошло в ночь на понедельник, и местные власти уже подтвердили разрушения.

Видео дня

Об этом заявил российский губернатор Вячеслав Гладков, комментируя масштабы возгорания и последствия взрывов. Чиновник сообщил, что пожар охватил кровлю коммерческого здания, и спасатели до сих пор работают на месте.

Он также заверил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Гладков опубликовал фото с горящей крышей ТЦ "Вокзальный" и добавил, что взрывной волной выбило окна в четырех квартирах. Часть города и соседних сел осталась без света.

По словам губернатора, удар повредил инфраструктуру в Короче, а также в Погореловке и Подкопаевке. Местные жители говорят о сильном грохоте и вспышках, которые были видны из разных районов. Пожарные работали несколько часов, пытаясь сдержать огонь, распространившийся по площади крыши.

Похоже, что часть разрушений вызвана действиями российской ПВО, которая пыталась сбить дроны над городом. Судя по фото и видео очевидцев, обломки могли упасть на здания и вызвать возгорание. Короча является административным центром района, расположенным к юго-востоку от Белгорода.

Ранее в Белгородской области уже фиксировали похожие случаи. За последние дни там упало по меньшей мере восемь управляемых авиабомб. Российская авиация снова демонстрирует опасную халатность, что представляет угрозу для местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ начались локальные блэкауты вследствие постоянных атак украинских БПЛА на вражеские ТЭЦ. Местные жители жалуются на отсутствие света и интернета.

