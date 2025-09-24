Морские дроны атаковали российский порт Туапсе: что известно. Фото и видео

Морские дроны в среду, 24 сентября, атаковали нефтепогрузочный пирс в Туапсе Краснодарского края. В городе прогремели мощные взрывы, российская ПВО вела интенсивную стрельбу по надводным БПЛА.

Местные паблики распространили видео, на которых видно, как безэкипажные катера стремительно приближаются к целям под вой сирены и активную стрельбу ПВО. По данным СМИ, удар пришелся на нефтепогрузочный пирс.

Что известно об атаке

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что по состоянию на 14:26 в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера.

Чиновник призвал жителей и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу.

В городе выла сирена, прогремели мощные взрывы.

Очевидцы распорстранили в сети видео, на которые видно приближение морских дронов к причалу.

В оперштабе Краснодарского края объявили, что вследствие атаки якобы пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний.

А в минобороны РФ утверждают, что ПВО с 12:00 до 18:00 по Москве (и по Киеву) якобы "перехватила и уничтожила 25 украинских беспилотников" над семью регионами РФ и Черным морем.

Об отмене угрозы атаки БПЛА Бойко объявил в 19:40.

Под удар попал нефтепогрузочный пирс

По данным СМИ, удар пришелся на нефтепогрузочный пирс, где отгружаются различные нефтепродукты: мазут, вакуумный газойль, дизельное топливо с высоким содержанием серы.

Основные получатели – Турция, Китай, Малайзия и Сингапур. Также из Туапсе нефтепродукты поставляют в Юго-Восточную Азию, в частности в Индонезию.

По данным Bloomberg, терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и перевалочный комплекс "Шесхарис" в Новороссийске временно приостановили погрузку нефти после атаки донов на российское побережье в Черном море.

Оба порта экспортируют суммарно более 2 млн баррелей российской и казахстанской нефти в сутки.

Всего морем поставляется около 40 млн баррелей в сутки, что делает КТК и "Шесхарис" ключевыми звеньями в цепочке морских поставок энергоносителя.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 24 сентября налету БПЛА и атаке морских дронов подвергся Новороссийск Краснодарского края. По данным СМИ, целями были нефтетранспортная инфраструктура и военно-морская база ЧФ РФ.

