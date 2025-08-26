Есть вещи, которые слишком долго остаются в тени. Иногда потому, что они неудобны, иногда — потому что кажутся слишком масштабными для осмысления. Но главное — они продолжают работать. Российская мафиозная система — как раз из таких явлений. Это не просто режим. Это транснациональный мафиозный бизнес, который использует государственную оболочку как прикрытие. Сегодня я хочу рассказать, как устроена одна из самых циничных и опасных форм этой системы — теневой бизнес Кремля. К слову, больше на эту тему я говорю в своей книге "Мафиозное государство: как Россия не смогла стать демократической".

Одна из основных статей доходов мафиозной России — торговля оружием в обход санкций и международного права. И речь не об официальных контрактах "Рособоронэкспорта". Это поставки через третьи страны, параллельный экспорт, обмен через спецслужбы.

Сирия, Судан, ЦАР, Ливия, Венесуэла, Иран — это рынки, где российское оружие появляется без тендеров и лицензий. Где танки меняют флаги ещё до того, как официально покидают завод. Где пули убивают, а деньги за них оседают в офшорах Сечина, Шойгу или Пригожина.

Особое место занимает Африка. Именно там Россия продаёт не только автоматы, а "безопасность под ключ": наёмников, министров, псевдовыборы, охрану для диктаторов. Всё — за ресурсы: золото, уран, алмазы. Российские самолёты вывозят мешки с золотом из Бамако или Хартума, а вместо них оставляют инструкторов Вагнера. Это не внешняя политика. Это классическая мафиозная схема — "крыша" за откат.

Чтобы мафия действовала безнаказанно, нужны не просто связи — нужна полная непрозрачность. И Россия обеспечила это на законодательном уровне.

Процесс создания непрозрачности, к слову, начался еще с середины 00-х, когда лично Путин принял решение уничтожить одну из первых и основных демократически созданных компаний России — ЮКОС. Тогда в ход шли все инструменты государственной машины — суды, угрозы, уголовные преследования, одним словом — настоящее рейдерство.

Именно с этих пор во многом уже и был начат процесс окончательного перераспределение сфер влияния, теневого бизнеса в России и ее активов за рубежом. Далее больше — с середины 10-х российская власть последовательно уничтожает механизмы доступа к информации. Государственным компаниям больше не нужно раскрывать свои закупки, партнёров, бенефициаров. Министерства не отчитываются, кому и за что платят. Акционеры не видят, кто владеет их акциями. Недвижимость маскируется под анонимных владельцев с пометкой "Российская Федерация".

Закон больше не защищает общественность от злоупотреблений. Он защищает сами злоупотребления. Это не просто коррупция — это государственное узаконивание криминальной модели.

Деньги любят тишину. И чем больше денег — тем глубже тишина. В России больше не скрывают сам факт роскоши — её показывают в TikTok. Но скрывают пути, которыми эта роскошь получена.

Нет публичных данных о том, кто поставляет икру за 100 тысяч рублей в администрацию президента, кто продаёт имущество спецслужбам, кто строит особняки для министров. И это — целенаправленная политика. Потому что если схема не видна — преступления как будто нет. В мафиозном государстве тишина — это не последствие страха, а инструмент защиты.

Российский мафиозный режим давно уже не является внутренней проблемой. Это глобальная угроза безопасности, справедливости и международному порядку. Его схемы работают в Швейцарии, Турции, Китае, Франции, Латинской Америке. И пока мир медлит — система адаптируется, создаёт новые цепочки, ищет лазейки в санкциях.

Вот почему санкции нельзя ослаблять. Напротив — нужно усиливать контроль, закрывать серые зоны, заставлять международные банки, брокеров и государства выбирать: сотрудничество с Россией или репутация.

Мафии выживают до тех пор, пока им позволяют существовать. Их не побеждают компромиссами или диалогом. Их нужно демонтировать — через правду, расследования, международную изоляцию и прозрачность. Потому что пока в Кремле правит мафия — ни один контракт, ни одно соглашение, ни одна граница не будет защищена.

Россия — это не государство в классическом понимании. Это глобальная организованная преступная группировка с ядерным оружием и флагом в ООН. И эта правда должна звучать каждый день. Потому что только называя вещи своими именами, мы можем начать борьбу не с фигурами, а с самой системой.