Куда исчезла бывшая жена Путина и какие скандальные признания о диктаторе она сделала. Фото

Бывшая супруга президента РФ Людмила Путина после официального развода в 2014 году практически полностью исчезла из публичной жизни. Известно, что она сменила фамилию на Очеретна и связана с бизнес-структурами в России и за рубежом.

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Параллельно в СМИ вновь появляются свидетельства бывших приближенных о её личной жизни и браке с Путиным. Информацию собрал OBOZ.UA.

Людмила Шкребнева (Путина) родилась в 1958 году в Калининграде, работала стюардессой и преподавала немецкий язык, прежде чем в 1983 году вышла замуж за Владимира Путина. В браке она родила двух дочерей и сопровождала его во время работы в Германии и последующего политического роста.

В 2013 году пара объявила о разводе после 30 лет брака. После этого она некоторое время носила девичью фамилию, а впоследствии стала Людмилой Очеретной. Её новым мужем стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный.

Она также связана с бизнесом в сфере недвижимости и управления активами, а ее структуры декларируют значительные доходы. В 2022 году Великобритания ввела против нее санкции.

В сети есть противоречивые свидетельства бывших приближенных о ее браке с Путиным. В частности, цитируются слова о сложных отношениях: "Я ухаживала за ним три с половиной года… А он от меня убегал", а также оценки её отношения к мужу: "Ну что ж, раньше только я знала, что он идиот…", – заявила бывшая первая леди РФ.

После развода Людмила Очеретная почти не появляется на публике, но периодически упоминается в расследованиях, касающихся недвижимости в Европе и финансовых активов её семьи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин за долгие годы своего правления почти ничего не рассказывал о своих потомках, в СМИ просачивалась лишь небольшая часть сведений о членах его семьи. В частности, о взрослых дочерях главы Кремля можно найти некоторые факты из жизни.

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