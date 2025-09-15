Крупный российский НПЗ остановил ключевой блок после украинской атаки – Reuters

Один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов(НПЗ) в городе Кириши Ленинградской области остановил работу ключевого перерабатывающего блока. Это произошло после атаки украинского беспилотника.

Речь идет о предприятии под названием "Киришинефтеоргсинтез". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

"Два источника, которые пожелали остаться анонимными из-за деликатности ситуации, сообщили, что работу одного из подразделений на заводе остановили после пожара, вызванного дронами", – сказано в сообщении.

Собеседники издания рассказали, что печь на установке и некоторое другое оборудование были повреждены, добавив, что ремонт может занять около месяца.

Известно, что пораженный БПЛА агрегат обеспечивает почти 40% общей перерабатывающей мощности завода, которая составляет около 20 миллионов метрических тонн в год, или 400 000 баррелей в день.

В связи с этим завод увеличит объемы переработки на своих действующих участках до 20%, чтобы компенсировать простои поврежденного блока, что позволит ему поддерживать объемы переработки на уровне около 75% от номинальной мощности.

Атака на НПЗ

В Ленинградской области РФ в ночь на 14 сентября прогремели взрывы. Беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод: очевидцы наблюдали пожар на территории предприятия.

Этот НПЗ в России входит в топ-5 по объему переработки нефти. Видео с результатами атаки появилось в сети, губернатор региона подтвердил "возгорание" на территории завода, а командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") раскрыл некоторые подробности поражения.

По версии OSINT-исследователей, которые проанализировали первые кадры пожара на "Киришнефтеоргсинтез", удар мог прийтись на установку первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Однако, отмечали в Telegram-канале Exilenova+, оценить реальный масштаб поражения можно будет только после появления спутниковых снимков.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем совместно с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают наносить удары по нефтепромышленной инфраструктуре врага .

В течение месяца на территории РФ было атаковано почти три десятка НПЗ и других объектов, связанных с энергетическим сектором. Некоторые объекты в течение месяца были атакованы повторно.

