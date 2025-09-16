Говорят о диверсантах: на военном складе во Владивостоке произошел мощный взрыв, на место стянули силовиков. Видео

16 сентября в российском Владивостоке произошла серия мощных взрывов на военном складе в районе поселка Щитовая. На место прибыли спецтехника и сотрудники силовых структур, на дорогах установлены посты для проверки автомобилей.

МВД и ФСБ пока отказываются от официальных комментариев, но уже известно, что подозревают диверсантов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По информации ВЧК-ОГПУ, взрыв произошел на военном объекте, который известен на публичных картах как "склад" и вероятно принадлежит в/ч 40159.

Очевидцы сообщают о панике и неразберихе среди персонала объекта сразу после ЧП. Продавец местного магазина рассказала, что около 06:20 послышался очень сильный взрыв, после чего на территории появились машины спецслужб и подняли в небо вертолет МИ-8.

Другой мужчина отметил, что взрывы были чрезвычайно мощными, их зафиксировали камеры.

По предварительной информации, взрывы могут быть связаны с действиями украинских диверсантов. В мае в Десантной бухте под Владивостоком уже произошел похожий инцидент на секретном объекте.

При этом официальная версия властей – "газовые неполадки", хотя местные источники отрицают наличие газового оборудования на складе. Военные, находящиеся на объекте, объясняют взрывы как учения.

Неподалеку от склада расположены гражданские объекты, включая школу. На место прибыли медики и подразделения ОМОН, введен повышенный режим безопасности.

Позже в ГУР подтвердили спецоперацию во Владивостоке. Там расположен 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который принимал участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, Мариуполем, а также на Курском и Покровском направлениях. Российская 155-я бригада отличалась особой жестокостью в отношении гражданского населения и совершением казней украинских пленных.

По свидетельству очевидцев, на месте происшествия присутствуют многочисленные кареты скорой помощи. Информация о погибших и раненых оккупантов подтверждается источниками в ГУР.