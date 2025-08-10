'Это ужас, как бахнуло': россиянка пожаловалась на российские самолеты, которые 'теряют' боеприпасы на своей территории. Перехват ГУР

Россияне продолжают сбрасывать боеприпасы на свою же территорию. И подобная практика очень не нравится местным жителям, в частности в Белгородской области.

Недавно очередное "нештатное схождение боеприпаса" произошло в одном из населенных пунктов этого российского региона, местным приказали эвакуироваться. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины перехватили разговор двух россиянок, которые обсуждают этот случай.

Россиянам, которые нисколько не возражают против российских бомбовых ударов по украинским городам и селам, очень не нравится, когда российские бомбы прилетают по ним самим.

"В очередном добытом разведчиками перехвате жительница Белгородской области возмущается из-за бомб из-под авиации государства-агрессора, которые падают на российские избы и огороды", – указано в сообщении ГУР.

В опубликованном разведчиками перехвате две россиянки обмениваются новостями "СВО", которая, по словам российского диктатора Владимира Путина, идет "по плану".

Одна рассказывает, что, в полном соответствии с "планом" Кремля, в одну из дроновых атак над ее селом насчитали по меньшей мере 13 украинских беспилотников. Фиксировались прилеты, сгорело авто.

Другая же заявила: для россиян в приграничье едва ли не большую, чем украинские дроны, опасность представляет российская же авиация, которая периодически "теряет" на своей территории бомбы.

"Нас эвакуировали вообще. Снаряды снимали у этой Шобулиевой в доме. Это ужас. В пять часов как бахнуло! [...] А это наш самолет, видите ли... Их засекли по радару, и чтобы не попали в самолет со снарядом, они выбросили его на огороде... И не разорвался. Там бульдозерами копали такие барханы... Людям – я не знаю... Там детей куча... Ну и наш глава говорит: все с улицы уезжайте, пока поднимут снаряд", – сбивчиво жалуется россиянка.

Из дальнейшего разговора становится понятно, что очередной "нештатный сход боеприпаса" с российского самолета местным подали чуть ли не как героизм пилота. Однако у нее все же остались вопросы к путинской "СВО".

"Или взорвался бы самолет, представь, полсела не было бы, или летчик вынужден был сбросить. А чего они летают по населенным пунктам? Что – маршрута над полями нет?" – возмущается россиянка, не задаваясь, очевидно, вопросом, что осталось бы от ее "деревни", если бы сброшенный боеприпас сдетонировал при падении на землю.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что : в РФ "оригинально" объяснили падение своей ракеты, которая разнесла дома в Воронежской области.

Местный губернатор заявил, что причиной мощного взрыва стал "аварийный сход боеприпаса" в Острогожском районе области, а также что повреждены семь домов. Зато на видео, снятых самими местными жителями, видно, что после взрыва не стало целой улицы.

