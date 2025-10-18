Дроны наделали шума в РФ: атакована подстанция 'Вешкайма', останавливали работу 7 аэропортов. Видео

Ночью 18 октября дроны массированно атаковали российские регионы. Одной из целью удара стала электроподстанция "Вешкайма" мощностью 500 кВ, которая расположена в Ульяновской области.

Кроме того, работа целого ряда аэропортов была парализована. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Атака БПЛА в России

Очевидцы заявили, что после атаки дронов на территории подстанции начался сильный пожар. Один из прилетов БПЛА по территории подстанции попал на видео.

Подстанция 500 кВ "Вешкайма" – это один из ключевых узлов энергосистемы Среднего Поволжья, входящий в структуру МЭС Волги (филиал ПАО "Россети ФСК ЕЭС"). Подстанция соединяет Ульяновскую энергосистему, Мордовскую, Чувашскую и Самарскую энергосистемы.

Через неё проходят крупные транзитные потоки электроэнергии с северо-востока (в том числе от Сызранской и Жигулёвской ГЭС) в центральные районы.

Во время атаки БПЛА аэропорт "Ульяновск" ограничивал работу. Самолеты не могли совершить посадку или вылететь из воздушной гавани.

Взрывы в Сочи

Ночью взрывы также прогремели в Сочи. Местные жители сперва пожаловались на вой сирены, а вскоре после этого сообщили о многочисленных взрывах.

В местном аэропорту также вводили план "Ковëр". Экипажами 5 рейсов были приняты решения об уходе на запасной аэродром. В общей сложности в течение ночи в России была парализована работа семи аэропортов.

Как рассказали местные, сирены в городе завыли примерно после полуночи, затем на окраине было слышно несколько громких взрывов. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

В Краснодарском крае также объявляли опасность атаки БПЛА. Местные власти попросили людей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах, однако о последствиях прилетов так само ничего не рассказали.

В министерстве обороны России подтвердили массированную дроновую атаку в ночь на 18 октября. В террористическом ведомстве заявили, что в течение ночи дежурными средствами ПВО "уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

Напомним, в ночь на 16 октября взрывы гремели в Волгоградской области. Известно о поражении подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе.

Как писал OBOZ.UA, дроны-камикадзе также атаковали Саратовскую область РФ. Многочисленные взрывы слышали в Саратове, Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации, а также в других населенных пунктах.

