Российский депутат Михаил Шеремет озвучил новую бешеную инициативу. Он предлагает возвести в РФ макет Пентагона, а затем провести тренировки с имитацией ядерных ударов по ним.

По мнению парламентария, такой перформанс якобы "охладит радиационный пыл". Об этом сообщают росСМИ.

В своей речи депутат прямо заявил, что "давно пора выстроить бутафорские Пентагон, Биг-Бен и Эйфелеву башню для проведения испытаний путем нанесения ответного разрушительного удара".

"Считаю, что Россия заигралась в миротворца в своих безрезультатных поисках компромисса с агрессивным Западом, а значит, ей давно пора выстроить бутафорские Пентагон, Биг-Бен и Эйфелеву башню для проведения испытания путем нанесения ответного разрушительного удара ядерным оружием по великолепным целям", – сказал Шеремет.

История с макетами не нова для пропагандистского арсенала. В 2017 году на подмосковных полигонах уже возводили подобные сооружения для показательных штурмов и репетиций перед камерами. Теперь предложение от Шеремета звучит как логическое продолжение этой практики.

Как сообщал OBOZ.UA, в России похвастались ударом по "16-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины" – хотя таковой в структуре ВСУ никогда не существовало и не существует. Призрачный "успех" на поле боя придумало министерство обороны государства-агрессора РФ.

