Черный дым виден издалека: в российском Новошахтинске до сих пор горит НПЗ, который атаковали дроны. Видео

В российском городе Новошахтинск продолжается масштабный пожар на заводе нефтепродуктов. Недавно он стал объектом атаки дронов.

Завод единственный нефтеперерабатывающий в Ростовской области. Об этом сообщают в соцсетях.

Что известно

По данным очевидцев и видеозаписей, которые появились в сети, цистерны на заводе продолжают активно гореть, а черный дым виден за километры от локации.

Общий объем резервуаров предприятия превышает 210 тысяч кубических метров, что затрудняет тушение пожара и повышает риск масштабных последствий.

Пожар продолжается уже более суток. Как сообщают источники, вчера во время атаки на завод попали "высокотонные обломки", что вызвало сильное возгорание. Спасательные службы страны-агрессора работают над ликвидацией огня, однако масштаб и сложность пожара затрудняют быстрое его тушение.

Что предшествовало

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали ряд важных объектов агрессора. В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов был поражен НПЗ в Ростовской области. Также украинские защитники атаковали склад БПЛА в Донецке и базу ГСМ в Воронежской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 августа дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область. Под ударом в регионе была железнодорожная инфраструктура. По предварительным данным, поражена тяговая электроподстанция в населенном пункте Журавка.

