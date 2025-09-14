БПЛА атаковали один из крупнейших производителей метанола в РФ: что известно

В Пермском крае на территории предприятия "Метафракс Кемикалс" прогремели взрывы. По предварительным данным, территорию объекта атаковали дроны-камикадзе.

Взрыв на предприятии прогремел вечером 13 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint.

Подробности взрыва

По информации расследователей, взрыв произошел непосредственно на территории предприятия "Метафракс Кемикалс". Объект расположен в городе Губаха Пермского края РФ.

Кроме того, в сети обнародовали видео, которое подтверждает, что взрыв был на территории предприятия. Также на кадрах заметны незначительные повреждения одного из цехов.

Оккупанты подтвердили атаку

Вечером 13 сентября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожаловался, что беспилотник прилетел в одно из промышленных предприятий в Губахе. При этом чиновник заявил, что предприятие работает в штатном режиме.

Жителей Пермского края настоятельно призывали воздержаться от публикаций фото и видео последствий атаки БПЛА в соцсетях. Также местные власти пожаловались, что это была первая атака дронов-камикадзе на Пермский край. Известно, что на месте атаки работали 28 сотрудников МЧС РФ и 7 единиц спецтранспорта.

Чем занимается "Метафракс Кемикалс"

Акционерное общество "Метафракс Кемикалс" – это предприятие химической промышленности, которое является одним из крупнейших производителей и экспортеров метанола и его производных в России и Европе.

Предприятие производит широкий спектр химических веществ, которые используются в различных отраслях, включая строительство, фармацевтику, производство пластмасс, лакокрасочных материалов, смол и клея. Основная продукция: метанол, формалин, карбамидоформальдегидный концентрат пентаэритрит, уротропин, полиамид, формиат натрия.

В 2024 году чистая прибыль предприятия значительно сократилась, составив 271,9 млн рублей, что в 8 раз меньше, чем в 2023 году. Доля экспорта в общем объеме продаж готовой продукции в 2024 году составила 38,7%. Однако выручка от экспорта выросла на 12,3% до 12,5 млрд рублей.

В мае 2025 года Великобритания внесла АО "Метафракс Кемикалс" в свой санкционный список, так как компания работает в стратегически важном для РФ оборонном секторе. Есть информация, что некоторые компоненты, производимые предприятием, могут использоваться в военных взрывчатых веществах.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем совместно с другими составляющими сил обороны Украины продолжают наносить удары по нефтепромышленной инфраструктуре врага. В течение месяца на территории РФ было атаковано почти три десятка НПЗ и других объектов, связанных с энергетическим сектором.

