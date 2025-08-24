БпЛа атаковали крупнейший морской порт РФ на Балтике Усть-Луга: разгорелся пожар. Видео

В Ленинградской области РФ пожаловались на очередную атаку дронов в ночь на 24 августа. Под ударом оказался терминал НОВАТЭК в самом большом морском порту России в Балтийском море.

Видео дня

Вследствие "падения обломков" на терминале вспыхнул пожар. Об этом сообщили российские СМИ и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что известно

Атака, судя по сообщениям российских пабликов, началась ранним утром.

"В 06:15 над Куровицами заметили пролёт дронов, они летели низко. В деревнях Валяницы, Вистино и Пахомовке местные слышали сирену. Жители Петербурга и Ленобласти также сообщают о пропаже мобильного интернета", – писал один из Z-каналов.

Пропагандисты также утверждали, что 10 БпЛА якобы были сбиты над портом Усть-Луга, работающим преимущественно на экспорт ресурсов государства-агрессора.

Атаку подтвердил и губернатор региона, написавший о "возгорании на терминале НОВАТЭК". Виной всему, по версии Дрозденко – "упавшие обломки".

"На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет", – попытался он успокоить россиян, уже имевших удовольствие видеть кадры мощного пожара в порту.

Уже традиционно кроме проблем с интернетом во время атаки россияне столкнулись и с реальностью в виде неработающих аэропортов. В регионе объявлен "план Ковер", в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге ограничения на взлет и посадку самолетов действуют уже более 18 часов (по состоянию на 08:38 именно такую продолжительность указывали в сообщении администрации аэропорта).

В "Пулково" признают, что вынуждены были отправить на запасные аэродромы 39 рейсов, более 60 – задерживаются на более чем 2 часа. Находящиеся в аэропорту пассажиры спят на ковриках просто на полу.

Что известно об атакованном объекте

Атакованный экспортный порт Усть-Луга — крупнейший морской порт России в Балтийском море. Через него государство-оккупант экспортирует нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.

Порт принимает самые масштабные суда и позволяет обходить порты Прибалтики, выполняя стратегическую роль в торговле и логистике. Оборудован резервуарным парком общей вместимостью 960 000 куб. м.

"Усть-Луга. Крупнейший морской хаб в Балтии, который имеет Россия. Атака уже далеко не первая на него. Теневой флот, подсанкционная нефть, все там", – прокомментировал атаку руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко.

Терминал, среди прочего, перерабатывает топливо, которое может использоваться для нужд российской армии.

Терминал НОВАТЭК, расположенный в порту Усть-Луга, на котором вспыхнул пожар после очередной атаки, принадлежит российской газовой компании, являющейся вторым по объемам добычи производителем природного газа и самым большим производителем сжиженного газа в РФ.

По данным из открытых источников, на конец 2021 года около 10% акций компании НОВАТЭК принадлежали "Газпрому", 23,5% – другу российского диктатора Геннадию Тимченко, еще 24,8% – еще одному российскому олигарху, Леониду Михельсону, которого российские оппозиционные СМИ также связывали с главой Кремля и его семьей.

"НОВАТЭК" находится под санкциями Запада и Украины, а его терминал в Усть-Луге уже не впервые попал по "кинетические санкции" Сил обороны Украины.

Так, 21 января 2024 года терминал подвергся ночной атаке дронов СБУ. Поражения были точными. На терминале вспыхнул пожар, сотрудников эвакуировали. После атаки терминал приостанавливал работу.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в августе атаковала по меньшей мере семь российских НПЗ. По крайней мере, именно столько поражений насчитало издание Neue Zürcher Zeitung.

В результате этих ударов по меньшей мере четыре НПЗ вынуждены были либо остановить работу, либо существенно сократить производство. По подсчетам экспертов, повреждена примерно восьмая часть перерабатывающих мощностей России.

Кампания Сил обороны уже повлияла на ситуацию внутри РФ: цены на бензин в РФ достигли самых высоких показателей за последние годы, а в отдельных регионах возник дефицит топлива.

